Cuatro delincuentes se hicieron pasar por policías y le robaron a una pareja

Un matrimonio de Carpintería vivió una noche de terror cuando delincuentes uniformados irrumpieron en su hogar. El hecho ocurrió el viernes pasado después de las 22 en una vivienda ubicada en el kilómetro 37 de la ruta nacional 40. Claudio Mallea, de 63 años, y su esposa se encontraban mirando televisión cuando escucharon golpes en la puerta principal.

Desde el exterior, los agresores gritaron "¡Abran la puerta! ¡Somos policías!" para lograr que les permitieran el ingreso. Al salir a atender, el hombre fue sorprendido por cuatro sujetos encapuchados que portaban armas de fuego y vestían prendas similares a las de la Policía de San Juan. Bajo la exclamación de "¡somos policías!", los atacantes lo empujaron violentamente hacia el interior del domicilio,.

Los asaltantes zamarrearon a la pareja hasta tirarlos al suelo. Una vez allí, los inmovilizaron atando sus manos y pies con cordones y tiras de sus batas de baño. Con las víctimas reducidas, los ladrones revisaron la casa y sustrajeron $400.000 en efectivo, un televisor LED, tarjetas de débito y crédito, y dos teléfonos celulares. Durante el robo, los delincuentes amenazaron con quitarles la vida si no les entregaban las claves de acceso a sus cuentas y dispositivos.

Tras obtener la información, la banda huyó del lugar. Un vecino que escuchó los pedidos de auxilio se acercó a la propiedad y logró liberar al matrimonio. En el sitio trabajaron efectivos de la Subcomisaría Carpintería y del Comando Radioeléctrico Sur. La investigación del caso quedó a cargo de la Brigada Sur y la UFI Delitos contra la Propiedad.