Obras Sanitarias Sociedad del Estado informó que este viernes 27 de noviembre se registra una merma en el suministro de agua potable en el Gran San Juan. La situación afecta directamente a los vecinos de los departamentos de Capital, Rawson, Chimbas y Rivadavia, quienes podrían experimentar una baja presión en el servicio domiciliario debido a contingencias climáticas recientes.

El inconveniente se originó a raíz de las intensas lluvias ocurridas en la zona, las cuales provocaron fuertes bajadas de creciente. Este fenómeno natural impactó de manera directa en el normal funcionamiento y en los niveles de producción del Establecimiento Potabilizador Marquesado, generando complicaciones operativas en la planta encargada de abastecer a gran parte de la población.

Desde el organismo explicaron que el arrastre de sedimentos ocasiona una mayor turbiedad en las tomas de agua cruda que ingresan al sistema. Como consecuencia inmediata de este proceso, se produjo una notable disminución en los niveles de reserva disponibles y una baja en la presión del agua que circula por toda la red de distribución urbana.

Ante este escenario, desde la empresa estatal recordaron que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del recurso. Por tal motivo, solicitaron a los usuarios extremar el cuidado de las reservas y priorizar el consumo únicamente para actividades básicas de bebida, higiene y alimentación.