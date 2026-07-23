Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles luego de una serie de allanamientos realizados en distintos domicilios de los departamentos Capital y Chimbas. Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación por un ataque a tiros e intento de incendio contra una vivienda de Villa El Salvador, ocurrido el pasado 9 de julio.

El hecho que originó la investigación se registró alrededor de las 22:30 de aquel día, en una casa ubicada sobre calle Río Negro. Según se estableció durante las primeras actuaciones, un grupo de personas llegó hasta el domicilio y efectuó varios disparos con armas de fuego contra la vivienda.

Varias armas de fuego fueron halladas durante el procedimiento policial.

Además, los agresores habrían intentado incendiar el inmueble mediante la utilización de una bomba tipo molotov. El ataque generó la intervención de los investigadores de la Brigada de la UFI Genérica, quienes comenzaron a reunir elementos para identificar a los presuntos autores y determinar la forma en la que se movilizaron hasta el lugar.

Como parte de las tareas investigativas, el personal policial realizó el levantamiento y análisis de registros fílmicos. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron establecer que los sospechosos se habrían movilizado en un Renault 19 de color blanco, un Fiat Siena utilizado como remis y varias motocicletas de 110 y 150 centímetros cúbicos, todas de colores oscuros.

También secuestraron vehículos como este Renault 19 que será materia de investigación en la causa.

Con la información reunida, durante la madrugada del 22 de julio de 2026 se concretaron varios allanamientos en domicilios ubicados en Capital y Chimbas. Para llevar adelante los procedimientos, la Brigada de la UFI Genérica contó con la colaboración del Grupo Especial GERAS de la Policía de San Juan.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron cinco armas de fuego. Entre los elementos incautados se encontraron dos revólveres calibre .22, dos revólveres calibre .38, una pistola calibre 11.25 con su cargador, una pistola réplica y un arma de fabricación casera tipo tumbera.

Entre las armas secuestradas también había una tumbera.

Además, los efectivos secuestraron una importante cantidad de municiones de distintos calibres, entre ellas .22, .38, 9 milímetros y 11.25. También fueron incautados un automóvil Renault de color blanco y dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos, vehículos que habrían sido utilizados para cometer el ataque investigado.

Esta moto Yamaha Crypton será sometida a pericias para establecer propietario y origen.

En el marco de los procedimientos, los investigadores efectivizaron la detención de cuatro personas que quedaron vinculadas a la causa. Entre los aprehendidos se encontraron dos hermanos de apellido Rodríguez Marcoleta, un hombre de apellido Bajinay y otro identificado con el apellido Algañaraz.

Hasta una rélica de una pistola 9 milímetros fue secuestrada.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continuó bajo la órbita de la UFI Genérica. Los investigadores buscaron establecer cuál fue el móvil del ataque y qué grado de participación tuvo cada uno de los sospechosos en la balacera y en el intento de incendio de la vivienda.

La causa permaneció en etapa investigativa y los elementos secuestrados, entre armas, municiones y vehículos, quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para avanzar en el esclarecimiento del violento episodio ocurrido en Villa El Salvador.