Cuatro detenidos por el crimen de ex intendente y de otro anciano en Rancul, La Pampa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cuatro personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de haber asesinado a golpes a un ex intendente y a otro anciano en dos asaltos cometidos en la localidad pampeana de Rancul, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal general pampeano Armando Agüero, a cargo de la causa, confirmó los arrestos y adelantó que esta tarde se formalizarán las detenciones de los cuatro acusados en la audiencia de imputación.



"Son cuatro las personas detenidas, todas ellas mayores de edad, que viven en Rancul y, de acuerdo a los testigos, estarían vinculados a los asesinatos" del ex intendente de facto de Rancul Héctor Ceferino Lappetina (88) y de Jacinto Tallone (87), dijo Agüero.



Las víctimas vivían a 200 metros de distancia y fueron asesinadas a golpes entre las 8 y las 11 de ayer, presumiblemente con fines de robo.



El primer hecho en descubrirse en en esa pequeña población pampeana de poco más de 3.300 habitantes, fue el crimen de Lappetina y poco después el de Tallone.



"El móvil habría sido el robo, aunque lo que se llevaron era de insignificante valor. Estamos ante dos personas mayores, jubiladas, con ingresos normales, que no habían realizado ninguna operación bancaria y a las que asesinaron para no ser identificados, porque las víctimas los conocían", consideró el fiscal.



Por tal motivo, adelantó, la causa fue caratulada como "homicidio criminis causa", cometido para lograr la impunidad de otro delito, en estos casos, el robo.



Sobre los arrestos, el fiscal informó que se llevaron a cabo en Realicó luego de que vecinos de las víctimas aseguraran haberlos visto a bordo de un auto cuando abandonaban Rancul.



Efectivos policiales realizaron entonces un operativo de búsqueda hasta que lograron localizarlos y trasladarlos a la ciudad de General Pico.



En tanto, Agüero informó que los cuerpos de ambas víctimas eran sometidos hoy a las correspondientes autopsias con el fin de determinar fehacientemente las causa de las muertes.



Ayer, tras conocerse los asesinatos más de medio millar de vecinos se movilizaron para reclamar y exigir justicia.