Cuatro efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), con asiento en San Juan, integran el contingente argentino que fue desplegado hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas afectadas por los terremotos que golpearon al país caribeño.

Los militares sanjuaninos que participarán de la misión son el Suboficial Mayor Carlos Prado, el Sargento Ayudante Marcos Budalich y los Sargentos Primero Walter Russo y Luis Molina. Todos forman parte del equipo especializado en operaciones USAR (Urban Search and Rescue), preparado para intervenir en el rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas tras desastres naturales.

El operativo fue dispuesto por el Ministerio de Defensa de la Nación. En una primera etapa, once efectivos partieron desde San Juan hacia Mendoza y posteriormente se trasladaron a Buenos Aires, donde se incorporaron al resto del contingente nacional antes de emprender viaje hacia Venezuela.

La delegación argentina también está integrada por especialistas en comunicaciones, rescate en altura, enfermería de combate y un binomio K-9 conformado por el perro rescatista Derek, certificado para la localización de personas bajo los escombros.

Además del personal, Argentina envió un importante despliegue logístico que incluye plantas potabilizadoras de agua, drones, equipos de comunicaciones satelitales, insumos sanitarios y equipamiento específico para intervenir en escenarios de emergencia y catástrofes.

La participación del RIM 22 vuelve a poner de manifiesto la capacitación del personal militar sanjuanino en respuesta a emergencias sísmicas. Durante junio, los efectivos reforzaron su preparación mediante ejercicios de rescate y la actualización de protocolos de actuación ante desastres naturales.

Como parte de la misión internacional, los efectivos argentinos colaborarán con las tareas humanitarias destinadas a asistir a las comunidades afectadas y trabajar en la localización y rescate de sobrevivientes entre los edificios derrumbados, en un operativo que demanda personal altamente entrenado y recursos especializados.