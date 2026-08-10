Cuatro equipos mandan en el Clausura de futsal sanjuanino

El Torneo Clausura de Futsal Sanjuanino, categoría A, mantiene una pelea intensa por los primeros puestos después de la segunda fecha. La Gloria, Alianza, Defensores de Argentinos y Barrios de Pie ganaron sus dos partidos y comparten la cima con seis puntos.

La Gloria se ubica primero por diferencia de gol. Tiene 16 tantos a favor y apenas uno en contra, mientras que Alianza acumula 15 goles convertidos y cuatro recibidos. Defensores de Argentinos suma 12 goles a favor y cuatro en contra, y Barrios de Pie registra 13 y ocho, respectivamente.

Los resultados de la segunda fecha

La jornada tuvo varios marcadores contundentes. Mineros fue uno de los grandes protagonistas al golear 9-2 a CESAP en su debut en el torneo. El equipo quedó octavo con tres puntos, aunque tiene un partido menos que la mayoría de los equipos de la tabla.

Barrios de Pie también tuvo una noche positiva y venció 7-3 a Desamparados, resultado que le permitió mantenerse entre los líderes con puntaje perfecto.

Defensores de Argentinos protagonizó otra de las grandes goleadas de la fecha al superar 7-0 a CAU. Con ese triunfo, alcanzó las seis unidades y se mantiene invicto.

En otro de los encuentros, Hualilán cayó 4-0 ante La Gloria, que consiguió así su segunda victoria consecutiva y continúa en lo más alto de la clasificación.

Empate y más triunfos

BC.G.T. y Las Águilas protagonizaron uno de los partidos más parejos de la jornada, que terminó 4-4. Ambos equipos quedaron con cuatro puntos y siguen invictos.

S.E.C., por su parte, derrotó 4-0 a Escobar y también llegó a las cuatro unidades. Alianza consiguió otro triunfo importante al imponerse 4-2 frente a Barrio Rivadavia y se mantiene como uno de los cuatro líderes.

El encuentro entre Mercedario y Villa Porres fue postergado, por lo que ambos deberán esperar para completar su participación.

Con dos fechas disputadas, La Gloria, Alianza, Defensores de Argentinos y Barrios de Pie marcan el ritmo del Clausura. Detrás, varios equipos buscan recortar distancia en una competencia que ya comenzó a mostrar una intensa lucha por la cima.