Cuatro formas creativas de preparar un omelette nutritivo y económico

El omelette se posiciona como una de esas opciones que nunca fallan en la cocina hogareña. Este plato destaca por ser económico, versátil y por permitir la combinación de diversos ingredientes que habitualmente se encuentran en casa. Para quienes buscan renovar la clásica versión de jamón y queso, existen cuatro alternativas originales para sorprender en la mesa sin mayores complicaciones.

Una de las opciones es el estilo mediterráneo, que requiere dos huevos, un puñado de espinaca fresca, tres tomates secos hidratados y 40 g de queso feta, además de aceite de oliva, sal y pimienta. El proceso consiste en batir los huevos, saltear apenas la espinaca y sumar los tomates picados antes de volcar la mezcla; una vez que inicia la cocción, se incorpora el queso desmenuzado y se dobla la preparación.

Otra alternativa es el omelette caprese con pesto y mozzarella, elaborado con dos huevos, una cucharada de pesto, 80 g de mozzarella, tomates cherry, hojas de albahaca fresca y pimienta negra. En este caso, se unta una capa fina de pesto sobre los huevos batidos en la sartén y se añaden los cubos de queso junto a los tomates cortados al medio antes de cerrar para que se funda el relleno.

Para un sabor más local, la versión criolla incluye dos huevos, 60 g de queso en hebras, una cebolla caramelizada, una cucharadita de chimichurri y perejil picado. Esta receta utiliza la base tradicional, a la cual se le agrega provoleta, la cebolla y unas gotas del aderezo típico, cocinando hasta que el queso quede derretido.

Finalmente, la propuesta mexicana utiliza dos huevos, dos cucharadas de porotos negros cocidos, dos cucharadas de maíz, media palta, queso cheddar rallado, pimentón y cilantro. La técnica indica sumar el cheddar mientras el huevo está húmedo para luego incorporar los granos y servir con la palta en cubos y una pizca de pimentón. Estas recetas son ideales para lograr un almuerzo liviano y nutritivo con sabores diferentes.