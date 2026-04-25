Cuatro formas de hacer helado en casa con solo tres ingredientes

No importa si el calor se niega a retirarse o si simplemente el antojo aparece en cualquier época del año, estos helados artesanales son la respuesta ideal. Se destacan por requerir suministros mínimos y prescindir de procesos engorrosos, entregando frescura inmediata. Lo mejor es que no se necesita maquinaria específica ni conocimientos previos para obtener resultados de alta calidad.

La versatilidad es el eje de estas preparaciones. Partiendo de combinaciones elementales, es posible dar un sello propio agregando mermeladas, trozos de chocolate, galletas o hilos de dulce de leche. Aquí presentamos cuatro alternativas que van desde la untuosidad clásica hasta la ligereza del yogur.

La primera opción es la base cremosa. Se prepara batiendo 500 ml de crema de leche hasta que esté a medio montar para luego integrar, con movimientos suaves, una lata de leche condensada. "Cuanto más aireada quede la mezcla, más cremoso será el resultado", aseguran los expertos. Tras seis horas de frío, la textura es perfecta.

Para quienes buscan algo natural, el helado de banana es imbatible. Solo requiere procesar rodajas de fruta previamente congeladas hasta que se transformen en crema. En una línea similar, la versión chocolatosa exprés suma a dos bananas congeladas un par de cucharadas de cacao amargo y leche. "Un toque de vainilla realza el sabor del cacao", es el consejo para potenciar esta variante que puede consumirse en el acto.

Finalmente, el helado de yogur se posiciona como el favorito de la temporada por su equilibrio entre acidez y suavidad. Se logra mezclando dos tazas de yogur griego con miel y leche en polvo. Sobre este último componente, se aclara que "el yogur tiene menos grasa que la crema, por eso conviene mezclarlo o procesarlo con leche en polvo para lograr una textura más suave y sin cristales".

Al ser elaboraciones hogareñas sin conservantes, se recomienda mantenerlas bien tapadas en el congelador por un máximo de tres días. Un último secreto para disfrutar la experiencia completa consiste en retirarlos del frío unos instantes previos al servicio para que recuperen su punto justo de cremosidad.