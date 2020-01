Cuatro gendarmes detenidos por el faltante de 10 kilos de cocaína en Catamarca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cuatro gendarmes fueron detenidos como responsables de la desaparición de 10 kilos de cocaína que estaban en custodia en un depósito judicial en una sede de la Gendarmería Nacional en Catamarca, informaron hoy fuentes de la fuerza de seguridad federal e investigadores judiciales.



Las detenciones de los dos oficiales y dos suboficiales de Gendarmería se concretaron ayer tras la realización de más de diez allanamientos dispuestos por la Justicia Federal de Catamarca, y fuentes de la fuerza federal confirmaron a Télam que los cuatro apresados ya fueron pasados a disponibilidad.



"Las detenciones de los gendarmes se concretaron ayer. Eran los responsables del depósito", dijo el fiscal federal de Catamarca Rafael Vehlis Ruíz en declaraciones a la prensa, donde además agregó que se trata de "un caso de corrupción y no de seguridad".



El caso fue descubierto ayer cuando las autoridades de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional alertaron a la Justicia sobre el faltante de 10 kilos de cocaína en uno de los depósitos donde se almacena la droga que se secuestra en el marco de investigaciones judiciales.



De inmediato, el juez federal de Catamarca Miguel Angel Contreras, junto a los fiscales Santos Reynoso y Vehlis Ruíz se hicieron presentes en el escuadrón ubicado en la calle General Navarro 698, de la capital provincial, y realizaron un allanamiento.



"Ayer, las autoridades de la Agrupación ocho de Gendarmeria nos pusieron en conocimiento que como consecuencia de una pericia de un material secuestrado a fin del año pasado se dieron cuenta que el depósito había un faltante de diez kilos de cocaína de muy buena calidad que tenía el sello del delfin", dijo el fiscal Vehlis Ruíz.



El investigador explicó que "era parte de un cargamento que había sido secuestrado el 5 de diciembre del año pasado durante un control vehicular realizado por esa fuerza sobre la ruta 38, en la localidad de Chumbicha. Eran 14 ladrillos de cocaína que tenían un peso total de 15 kilos".



De inmediato, el juez Contreras ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios que fueron realizados por personal de la Policía Federal durante la tarde y noche de ayer.



Tras esos allanamientos quedaron detenidos dos oficiales y dos suboficiales de la Gendarmería que eran los encargados de la cadena de custodia y control de esos depósitos y eran quienes tenían las llaves para ingresar al lugar.



"Es un depósito con reja, con candado y llave, que está dentro del predio que pertenece a Gendarmería Nacional. Es un lugar que uno considera como seguro. No es de fácil acceso, ya que para llegar hay que atravesar varios puestos de guardia", explicó hoy el fiscal a cargo de la pesquisa.



Los investigadores determinaron que en el lugar existen cámaras de seguridad, pero solo filman y no graban.



Durante los allanamientos realizados por los investigadores, no fue hallada la droga pero se secuestraron vehículos que ahora serán peritados para intentar determinar si hay rastros de cocaína.



"Estamos hablando de corrupción, no de seguridad", dijo esta mañana el fiscal Vehlis Ruíz, quien agregó que los cuatro gendarmes detenidos serán indagados recién el lunes de la semana próxima.



Es que los investigadores aún estaban hoy analizando los elementos secuestrados y no se descartaban nuevos allanamientos y detenciones.