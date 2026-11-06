Una mochila con alimentos, botiquín, radio y documentos puede resultar útil ante una emergencia, pero también hace falta saber dónde está y cómo reencontrarse. Con esa preocupación, la emprendedora sanjuanina Teresa Aballay creó una Mochila de Emergencia 72 horas que reúne cuatro kits para las primeras necesidades ante una contingencia. Su mensaje va más allá de los objetos: organizarse a tiempo.

La propuesta busca que los elementos esenciales estén juntos, listos para trasladarse si las autoridades indican evacuar o si una situación obliga a salir de casa. Aballay, exbrigadista del Centro Cívico, pensó en lo difícil que resulta reunirlos a tiempo.

Cuatro kits para no buscar todo a último momento

“La mochila consiste en cuatro kits de elementos que son necesarios”, explicó Aballay a DIARIO HUARPE.

Uno está destinado a primeros auxilios y reúne 16 artículos, mientras otro contiene recursos de iluminación y comunicación, entre ellos una radio AM/FM con pilas y herramientas como un cúter.

La propuesta también incorpora alimentos no perecederos y un apartado para la documentación e información de cada integrante del hogar. Según la descripción del proyecto, cuenta con un código QR vinculado a una ficha familiar de contactos, antecedentes de salud y datos que podrían ayudar durante una asistencia.

Una copia impresa y protegida también resulta útil ante cortes de luz o falta de conexión. La mochila no reemplaza a los servicios de emergencia: ayuda durante las primeras horas.

El acuerdo familiar que puede marcar la diferencia

Aballay pidió que la preparación no se reduzca a comprar o guardar productos. Propuso dedicar un momento en familia a distribuir responsabilidades, elegir un punto de encuentro y decidir quién se encargará de la mochila cuando sea necesario salir.

“No nos cuesta nada juntarnos en familia, conversar, unirnos, hacer puntos de encuentro”, sostuvo. También pidió que todos sepan dónde estará y a quién avisar.

En San Juan, donde existe riesgo sísmico y pueden producirse lluvias intensas, esa organización previa evita tener que improvisar en un momento de tensión. La Policía de San Juan recomienda planificar y ensayar qué hacer si la familia está separada.

Pensar en los vecinos que viven solos

Otra de sus preocupaciones son las personas mayores o quienes no cuentan con compañía permanente. En una emergencia, conocer sus contactos y necesidades puede permitir que familiares y vecinos adviertan rápidamente si requieren asistencia.

“Hay que estar atentos a los vecinos y gente que vive sola”, reclamó Aballay. Mencionó especialmente la importancia de saber qué medicamentos necesita una persona cercana y con quién comunicarse si no responde.

Ese acuerdo debe respetar la privacidad de cada persona. Para hogares con bebés, personas con discapacidad o tratamientos médicos, el kit también debe adaptarse a necesidades particulares.

Qué recomiendan los organismos de emergencia

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo recomienda tener a mano agua, alimentos, botiquín, linterna, silbato, radio, artículos de higiene, abrigo, medicamentos recetados y documentación protegida de la humedad. También aconseja ubicar la mochila en un sitio accesible y revisar periódicamente su contenido y vencimientos.

Aballay remarcó que su iniciativa nació para ahorrar el tiempo que demandaría reunir cada artículo por separado. “Yo reuní todos los elementos y un poco te facilito esa necesidad de estar buscando en todos lados”, explicó.

La mochila puede comprarse armada o prepararse en casa según las posibilidades de cada familia. En ambos casos, la advertencia es la misma: los materiales ayudan, pero también importa saber cómo actuar y a quién buscar.