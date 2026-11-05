Cuatro ladrones encapuchados atacaron a una pareja en Capital y huyeron

Los esposos de apellido Pereyra dormían en el dormitorio principal de su casa ubicada en la calle Cereceto, entre General Roca y Catamarca, en la zona de Concepción. Durante la madrugada del martes pasado, cuatro sujetos encapuchados ingresaron sin hacer ruido por el fondo de la propiedad y desataron una pesadilla.

Los delincuentes caminaron con soltura dentro del inmueble debido a que la puerta trasera no tenía la traba colocada. Al llegar a la habitación principal sorprendieron al matrimonio Pereyra en plena cama y uno de los asaltantes lo encañonó directamente con un arma de fuego para reducirlo.

Ante el enorme peligro que corrían, la mujer y su marido comenzaron a pedir socorro desesperadamente. "Los pedidos de auxilio eran fuertes y los ladrones no lograron callarlos", señalaron los voceros del caso al explicar la vertiginosa secuencia del asalto armado dentro de la vivienda familiar.

Temiendo la pronta llegada de los vecinos del barrio o la alerta inmediata a la Policía a través del 911, los malvivientes abortaron el atraco y escaparon velozmente. La banda no logró llevarse objetos de mayor valor ni sumas de $0 de dinero, aunque en la huida sustrajo un celular.

Las actuaciones iniciales del hecho quedaron a cargo del personal de la Comisaría 2da de Concepción. En el caso también trabaja el equipo de la UFI Delitos contra la Propiedad para lograr la identificación de los cuatro ladrones que continúan prófugos.