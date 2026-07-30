Cuatro mujeres denuncian a Jared Leto por diversos abusos en Hollywood

Esta semana se conocieron testimonios que señalan al actor y cantante Jared Leto por presuntas conductas sexuales delictivas. Cuatro mujeres presentaron denuncias que incluyen relatos de acoso y abuso sexual en diferentes grados. Al menos tres de las supuestas víctimas habrían sido menores de edad en el momento de los hechos reportados, una situación que parece repetirse en la industria del espectáculo.

Estas declaraciones forman parte de un documental producido por la BBC bajo el título Jared Leto el oscuro secreto de Hollywood. En la producción audiovisual también brindaron sus testimonios otras seis personas, sumando un total de 10 denunciantes.

Entre los relatos destaca el de una mujer que tenía solo 14 años cuando el artista la habría invitado al sector de bastidores durante un festival de música. Los sucesos narrados se sitúan cronológicamente entre los años 2002 y 2016.

Estos testimonios coinciden con descripciones publicadas anteriormente en junio de 2025, en una fecha cercana al lanzamiento del filme Tron Ares. Una de las mujeres que participó en el programa de la cadena británica manifestó que "Esto ocurrió hace 25 años... y se salió con la suya" al referirse a la impunidad que habría rodeado al caso.

Otra de las denunciantes describió una situación específica ocurrida en una habitación de hotel. Según su relato, tras quedar a solas con Leto, el actor la habría amenazado con cometer un abuso sexual. Ante la fuerte repercusión de estas acusaciones, el intérprete de la banda Thirty Seconds to Mars decidió romper el silencio a través de un comunicado enviado a The Hollywood Reporter.

El actor de Escuadrón suicida negó tajantemente los hechos y aseguró que "Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas" para desestimar por completo las versiones de las víctimas.