Cuatro pasteles salados con tapas de empanada para hacer en minutos

Organizar la alimentación de la semana constituye un reto habitual cuando se buscan alternativas prácticas. Estas preparaciones saladas, abundantes y completas resuelven tanto una cena como la vianda destinada al trabajo, la universidad o la escuela. La ventaja principal radica en que no requiere amasar, ya que cada unidad utiliza dos tapas de empanada de hojaldre: una funciona de base y la otra sirve como cubierta.

Las opciones para elegir incluyen rellenos de hamburguesa, ricotta con verduras, choclo o la combinación de jamón y queso.

Para garantizar un armado perfecto y evitar aperturas durante el horneado, resulta conveniente aplicar ciertas recomendaciones técnicas. El sellado debe realizarse con huevo batido en lugar de agua sobre los bordes de la base, ya que este insumo actúa como un pegamento más firme ante rellenos pesados. Al cerrar la estructura, conviene presionar suavemente con los dedos y finalizar el sellado mediante las púas de un tenedor o con un repulgue tradicional, comprobando la ausencia de aberturas. Como toque final antes de cocinar, aplicar una capa de huevo batido junto con semillas sobre la cubierta aporta mayor dorado y crocantez.

La primera variante es la Hambur-Pie Clásica, pensada como una alternativa contundente para la cena al envolver una hamburguesa completa dentro de la masa.

Los ingredientes por porción abarcan dos tapas de empanada de hojaldre, una hamburguesa de carne vacuna cocida previamente, una o dos fetas de queso cheddar, una feta de jamón cocido, dos o tres rodajas finas de tomate fresco, además de huevo batido y semillas de sésamo para la decoración.

En cuanto al procedimiento, la hamburguesa debe cocinarse en sartén o plancha hasta alcanzar el punto deseado y dejar entibiar. Colocar la carne hirviendo cocinaría la masa de hojaldre antes del ingreso al horno. Luego se ubica un disco de masa sobre una placa enmantecada y se pincela el borde con huevo. En el centro se disponen los insumos en orden: una o dos fetas de queso cheddar, la hamburguesa, el jamón cocido y las rodajas de tomate. Se tapa con el segundo disco, se cierran los bordes, se pincela la superficie con huevo y se espolvorea con sésamo. La cocción requiere entre 15 y 18 minutos en horno precalentado o freidora de aire a 200 °C, hasta que la masa infle y quede dorada.

La segunda alternativa corresponde al Pastel Verde de Espinaca, Ricotta y Nuez, orientada a quienes prefieren una preparación vegetariana y fresca.

Se requiere por porción dos tapas de empanada de hojaldre, media taza de espinaca cocida bien exprimida y picada, un cuarto de taza de ricotta cremosa, una cucharada de queso parmesano rallado, dos cucharadas de nueces picadas, una pizca de nuez moscada, sal, pimienta, huevo batido y semillas de calabaza.

Para la elaboración, se integra en un recipiente la espinaca seca con la ricotta, el parmesano, las nueces y los condimentos hasta lograr una mezcla firme. Sobre la base con bordes pincelados en huevo se vierte el contenido, se coloca la cubierta, se sella la masa, se pincela la superficie y se añaden las semillas de calabaza. Se cocina a 200 °C durante 15 minutos en horno o freidora de aire.

La tercera propuesta es el Pastel Crema de Choclo, enfocado en el sabor tradicional de la humita.

Contiene por porción dos tapas de empanada de hojaldre, media taza de choclo cremoso, un cuarto de taza de cebolla blanca rehogada, dos o tres cubos de queso muzzarella o cuartirolo, sal, pimienta, pimentón dulce, huevo batido y semillas de girasol.

El paso a paso inicia rehogando la cebolla en sartén con aceite, para luego incorporar el choclo cremoso junto a la condimentación. Tras cinco minutos de cocción hasta espesar, se deja enfriar la preparación. Se dispone la base con huevo en los bordes, se vuelca la mezcla en el centro intercalando los cubos de queso, se tapa, se sella, se pincela y se decora con semillas de girasol. Lleva de 15 a 18 minutos de horno a 200 °C.

La cuarta sugerencia es el Pastel Rústico de Ricotta, Jamón y Morrón, que renueva la combinación clásica.

Lleva por porción dos tapas de empanada de hojaldre, media taza de ricotta firme y seca, tres cucharadas de jamón cocido en cubos, dos cucharadas de morrón rojo asado picado, una cucharada de queso crema, una pizca de perejil picado, orégano, huevo batido y semillas de lino o amapola.

La preparación consiste en mezclar la ricotta, el jamón, los morrones bien escurridos, el queso crema y las hierbas. Se coloca el relleno sobre la base con bordes humedecidos en huevo, se cierra con el segundo disco, se sella el contorno, se pincela la parte superior y se agregan las semillas. La cocción demanda 15 minutos a 200 °C.