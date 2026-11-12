Una pareja de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, fue autorizada a incluir a sus cinco mascotas como testigos de honor de su casamiento. La ceremonia se realizará este sábado 14 de noviembre en la Delegación Primera del Registro Civil, a cargo de la jueza Erika Araneda.

Los novios, Luna San Martín y Gabriel Hernández, eligieron que cuatro perros y una gata tengan un lugar destacado durante la celebración. Se trata de una participación simbólica, por lo que los animales no reemplazarán las firmas humanas obligatorias para formalizar el matrimonio civil.

Una participación simbólica y especial

La autorización del Registro Civil permitirá que las mascotas acompañen a la pareja durante el acto y ocupen los asientos principales de la ceremonia. Además, los novios propusieron utilizar tinta no tóxica y apta para animales para que puedan dejar las huellas de sus patas en un documento complementario.

Según se informó, será el segundo caso de este tipo registrado en Argentina. La iniciativa busca reconocer el lugar que los animales ocupan en la vida familiar de los novios.

La historia de los cinco animales

Las mascotas se llaman Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, y todas llegaron a la familia a través de historias de rescate y adopción. Kiki es una galga de seis años que Luna rescató cuando era cachorra, mientras que Malú fue adoptada por Gabriel cuando tenía apenas 45 días.

Benito es un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años que la pareja encontró en situación de calle. Tina, de doce años, apareció en la casa el 16 de junio, durante un partido de la Selección argentina, y finalmente fue adoptada después de que nadie la reclamara.

Nina es una gata de un año que llegó a la familia luego de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad. La pareja también recuerda a Simón, otro perro rescatado que murió en abril de 2025 después de recibir atención veterinaria y cuidados especiales.