Una Renault Kangoo protagonizó un vuelco durante la noche de este lunes sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad de Tres Esquinas, departamento Sarmiento. A pesar de la violencia del siniestro, los cuatro ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 21 horas, a pocos metros de calle Aranda, por causas que todavía no fueron determinadas.

En el utilitario viajaban cuatro integrantes de una familia oriunda de Maipú, Mendoza, quienes se desplazaban por la zona cuando, por motivos que son materia de investigación, la Renault Kangoo terminó volcando.

Tras el impacto, los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Personal de emergencias constató que ninguno había sufrido heridas, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que asistió a la familia y realizó las tareas correspondientes luego del siniestro.

Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron el vuelco y se busca establecer cómo se produjo el accidente sobre ese tramo de la Ruta Nacional 40.