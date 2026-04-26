Cuatro personas están graves tras el choque entre una moto y una bici

Las calles de Albardón fueron escenario de una tarde trágica este sábado cuando, por motivos que aún se investigan, una motocicleta y una bicicleta colisionaron con extrema violencia. El hecho ocurrió sobre la calle 21 de Febrero, pasando Costa de Vargas, dejando como saldo a cuatro personas luchando por su vida.

Ante la magnitud del impacto, se activó un dispositivo de emergencia sin precedentes en la zona. Cuatro ambulancias acudieron al lugar del siniestro para asistir a los involucrados, entre los cuales se encontraría un adolescente de 16 años.

Debido a la complejidad del cuadro clínico de los accidentados, las autoridades sanitarias aplicaron el sistema de triage y clasificaron a todos los pacientes con código rojo, lo que implica una necesidad de atención médica inmediata por riesgo de vida.

Para garantizar que las víctimas llegaran al nosocomio en el menor tiempo posible, la Policía de San Juan y efectivos de la Comisaría 18ª coordinaron un fuerte operativo de tránsito. La logística incluyó cortes parciales en sectores estratégicos de la Ruta 40 y la Avenida Rawson, permitiendo un corredor sanitario fluido hacia el hospital.

Hasta el momento, los investigadores trabajan para esclarecer la mecánica del accidente y determinar cómo viajaban los protagonistas. Fuentes policiales informaron que si bien no hay mayores detalles sobre el hecho ni se ha podido identificar a los heridos, se busca establecer si en la moto circulaban tres personas y el restante en bicicleta, o estaban divididos dos a bordo del rodado motor y los otros dos en bicicleta. Por ahora, la identidad de los tres adultos y el menor permanece bajo reserva mientras reciben atención especializada.