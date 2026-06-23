Una tragedia conmocionó a la provincia de La Pampa luego de que cuatro personas murieran al quedar atrapadas dentro de un vehículo que cayó a un canal de agua. El dramático accidente ocurrió durante las últimas horas y es investigado por las autoridades para establecer cómo se produjo el siniestro.

Según las primeras informaciones, el rodado terminó dentro de un canal y sus ocupantes no lograron salir a tiempo. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron el vehículo sumergido y comenzaron un complejo operativo de rescate.

Las víctimas quedaron atrapadas en el interior del vehículo, situación que impidió cualquier posibilidad de escape. Como consecuencia, los cuatro ocupantes fallecieron antes de poder ser auxiliados por los rescatistas.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios nacionales, el hecho ocurrió en una zona rural de La Pampa y generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la región. Personal policial, bomberos y peritos trabajaron en el lugar para retirar el vehículo y reunir elementos que permitan reconstruir la mecánica del accidente.

Las autoridades intentan determinar si el conductor perdió el control del rodado, si existió algún desperfecto mecánico o si influyeron factores vinculados al estado del camino y las condiciones de circulación al momento del hecho. Hasta el momento no se informó oficialmente el resultado de las pericias.