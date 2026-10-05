Cuatro personas resultaron heridas tras el vuelco de un auto en Ruta 40

Cuatro personas protagonizaron un impresionante siniestro vial durante la mañana del lunes cuando transitaban a bordo de un Citroën C4 por la Ruta Nacional 40, en la zona del Callejón Blanco dentro del departamento Chimbas. El vehículo circulaba hacia el sur cuando terminó volcado en medio de la calzada tras una maniobra imprevista.

Las primeras informaciones policiales indican que el coche rozó la estructura central de cemento que divide los carriles, perdiendo el control hasta quedar sobre el techo. El conductor sufrió lesiones leves, en tanto los acompañantes descendieron por sus propios medios del habitáculo.

Dos de los accidentados resultaron derivados de manera preventiva hacia el Hospital Rawson para someterse a revisiones médicas más detalladas. Personal de la Comisaría jurisdiccional junto a Bomberos de la Policía de San Juan trabajaron en el lugar para controlar el tránsito y asegurar la zona.

Los investigadores descartan la intervención de un segundo vehículo y se enfocan en peritajes para determinar si existió una falla mecánica o una distracción al volante antes del impacto contra el guardarraíl.