El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este miércoles en la localidad de Campo Afuera. En uno de los vehículos viajaban dos mujeres, mientras que en el otro se trasladaban dos hombres. Todos fueron llevados al hospital para recibir asistencia médica. La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de las actuaciones.

Un siniestro vial protagonizado por dos vehículos generó un operativo policial y sanitario durante la mañana de este miércoles en el departamento Albardón. El choque ocurrió alrededor de las 9.20 en la localidad de Campo Afuera y dejó como saldo cuatro personas trasladadas al hospital para ser examinadas.

De acuerdo con la información consignada de la Comisaría 18ª, uno de los rodados involucrados fue un Fiat Siena gris, dominio MIP-523, conducido por Leonardo Gabriel Casas, de 43 años, domiciliado en el departamento Santa Lucía. En el automóvil viajaban como pasajeras Mercedes Muñoz, de 62 años, y su hija, Rocío Guadalupe Tejada, de 22.

El segundo vehículo que participó del impacto es una Renault Kangoo blanca, en la que se trasladaban Leonardo Emanuel Tello, de 34 años, y Juan Castro, de 23. Este último conducía el utilitario, mientras que Tello ocupaba el asiento del acompañante. Ambos tenían domicilio en Rawson y Chimbas, respectivamente.

Tras el choque, las cuatro personas que viajaban en los dos vehículos fueron trasladadas hasta un centro hospitalario para recibir asistencia y someterse a los controles médicos correspondientes. Hasta el momento, la información policial no precisó la gravedad de las lesiones ni el diagnóstico de los involucrados.

A partir de la intervención de los efectivos de la Comisaría 18ª, se estableció comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) para informar sobre lo ocurrido y determinar las medidas judiciales que correspondían.

En ese contacto intervino el ayudante fiscal de turno, el doctor Carlos Ortiz, quien dispuso la aplicación del protocolo previsto para siniestros viales. Además, ordenó que las actuaciones fueran remitidas a la UFI Delitos Especiales, organismo que quedó a cargo de la investigación.

La causa se inició para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión entre el Fiat Siena y la Renault Kangoo en Campo Afuera. Las actuaciones policiales y las pericias correspondientes permitirán avanzar en la reconstrucción del hecho y determinar cómo se produjo el impacto.