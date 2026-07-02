Cuatro platos de bodegón para alentar a la Selección en el Mundial

El Mundial se vive con intensidad y las tradicionales picadas de fiambre están siendo desplazadas por una tendencia más reconfortante y económica que consiste en elaborar platos de bodegón hechos en casa. Influencers de cocina iniciaron este movimiento que rápidamente sumó visualizaciones en redes sociales, convirtiendo el acto de cocinar para amigos o familia en un ritual previo o posterior a los partidos.

Para optimizar el tiempo frente a la pantalla, existen cuatro recetas icónicas que se resuelven con rapidez. Una de las propuestas más virales pertenece a @Mambrunense, quien señaló que "en casa me pidieron que haga guiso para ver el partido". Su receta consiste en dorar cebolla, morrón, ajo y 150 gramos de panceta o chorizo colorado, para luego añadir puré de tomate, vino tinto y condimentos. El proceso finaliza con el agregado de 500 gramos de fideos moñitos y zanahoria rallada, cocinando todo entre 10 a 12 minutos hasta que la pasta esté lista para servir con abundante queso.

Otra opción sugerida por Agus de @kulinariarecetas busca instalar "una nueva tradición que promete" mediante chorizos a la pomarola para armar sanguchitos. El plato requiere hervir cuatro unidades de cerdo durante 10 minutos para desgrasarlos antes de cortarlos en rodajas y dorarlos con cebolla y morrón. Tras sumar caldo y tomate triturado, la salsa debe concentrarse a fuego mínimo durante 20 minutos para luego llevarse a la mesa con pan francés.

Los buñuelos de acelga de cantina también ganan protagonismo por ser económicos y permitir que de un paquete salgan mil unidades. La preparación utiliza verdura cruda picada que se mezcla con tres huevos, leche, queso rallado y condimentos. Se incorporan dos tazas de harina leudante para formar una pasta espesa que se fríe en aceite caliente hasta obtener piezas doradas.

Finalmente, para quienes prefieren un estilo de cancha, se destacan las hamburguesas caseras. La propuesta de Sofi Pachano busca "hacerlas smash para que sean facilísimas y poner el acento en los toppings y el pan". La receta emplea un kilo de carne picada vacuna amasada con cebolla, ajo y mostaza para lograr liga. Tras formar los bollos y enfriarlos, se cocinan en plancha durante cuatro minutos por lado, añadiendo queso en el tramo final antes de servirlas en panes tostados.