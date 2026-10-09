Cuatro de los principales proyectos mineros de San Juan presentaron sus avances de exploración y los próximos pasos de sus campañas en la Cámara Minera de San Juan. Las exposiciones abarcaron resultados de perforación, actualización de recursos y estudios técnicos, con planes de trabajo para 2026 y 2027 en etapas diferentes para cada emprendimiento.

Vicuña: el mayor descubrimiento en 30 años

El proyecto que integran BHP y Lundin Mining presentó la escala de sus recursos. El distrito Vicuña, que abarca los depósitos Josemaría y Filo del Sol, acumula 4.181 millones de toneladas de recursos medidos e indicados y 10.641 millones de toneladas inferidas. En contenido metálico, eso equivale a 14 millones de toneladas de cobre, 36 millones de onzas de oro y 729 millones de onzas de plata en la categoría medida e indicada.

Sobre la próxima campaña, Juan Arrieta, gerente de Geología de Vicuña, explicó: "Tras sufrir las nevadas más intensas en 22 años, la perforación se detuvo en julio y estimamos reanudar en noviembre. Para la campaña contaremos con 8 máquinas de perforación, con unas 160 personas en perforación directa".

El equipo también trabaja en la planificación del minado a largo plazo. "Filo del Sol tiene una vida útil estimada en 76 años y José María de 25 años; por eso coordinamos con los ingenieros mediante estudios de condenación para evitar que la infraestructura o los botaderos tapen recursos valiosos", detalló Arrieta.

Altar: 48 años de operación

Jennifer Betancourt, jefa de Exploración del proyecto, presentó los resultados de la campaña 2025-2026. La prefactibilidad completó 23.868 metros de perforación de los 25.000 planificados. El dato más destacado fue una intersección de 1.700 metros con 0,45% de cobre equivalente.

"La prefactibilidad fue dividida en dos fases: la fase uno, que se llevó a cabo entre 2025 y 2026, y la fase dos que se va a llevar a cabo entre 2026 y 2027. Se tienen planeados alrededor de 15.000 metros: 3.000 metros para perforaciones hidrogeológicas, perforaciones para geotécnicos orientados e ingeniería de infraestructura, y en el área exploratoria Altar Sur se proyectan entre 5.000 y 6.000 metros de perforación", detalló Betancourt.

La actualización de recursos incorporará más de 40.000 metros perforados desde la última estimación de 2024, que reportó 22.000 millones de libras de cobre en medidos e indicados. La PEA de 2025 proyectó una operación de 48 años combinando rajo abierto y subterráneo.

Gualcamayo: récord de ley de oro

Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas, presentó el hallazgo que marcó un hito en la historia del yacimiento. El sondaje 26QD-1649 interceptó 1,80 metros con 1.510 gramos de oro por tonelada y 1.265 gramos de plata por tonelada.

"Actualmente desarrollamos un programa integral de perforación de 30.000 metros ejecutables entre el año 2026 y 2027, del cual ya tenemos un gran porcentaje perforado a finales de septiembre. Para 2027 tenemos una base de trabajo de 15 millones de dólares y por lo menos 15.000 metros adicionales de perforación", afirmó Cuadra.

El resultado se obtuvo en trabajos subterráneos vinculados con el proyecto DCP (Deep Carbonate Project), que busca avanzar hacia la factibilidad de una explotación bajo tierra en Gualcamayo. La ley media del sector Santiago es de 3 gramos por tonelada, lo que significa que el hallazgo es 400 veces superior a lo normal.

Los Azules: 25.000 millones de libras de cobre

Pedro Cuadra, geólogo principal de Los Azules, presentó los avances del proyecto que controla McEwen Copper. Los Azules tiene reservas probadas y probables de 2.000 millones de libras de cobre y recursos por 25.000 millones de libras.

Sobre los frentes de trabajo, Cuadra explicó: "Tenemos cuatro frentes de trabajo: perforaciones infill para recategorizar el recurso, evaluación de la mineralización profunda y targets periféricos, mapeo e interpretación geológica distrital en gabinete durante el invierno, y sondajes de condenación en áreas de infraestructura y botaderos".

El programa también incorporó un equipo nuevo de 14 geólogos que reprocesó información histórica geoquímica y geofísica con inversión 3D, permitiendo identificar nuevos objetivos de exploración como Franca Alunita al norte y Austral al sur. La producción proyectada es de 148.200 toneladas anuales de cátodos, con un pico de 205.000 toneladas en los primeros cinco años.