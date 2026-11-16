Cuatro sanjuaninos viajaban a San Luis y volcaron: hay dos hospitalizados

Cuatro trabajadores sanjuaninos de 31, 24, 30 y 32 años protagonizaron un fuerte accidente vial alrededor de las 8 de la mañana en la provincia de San Luis. Los hombres pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones de San Juan se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux que terminó volcando sobre la ruta nacional 20. Como saldo del siniestro, dos de los ocupantes sufrieron diversas lesiones de consideración y tuvieron que ser derivados de urgencia a un centro de salud.

El episodio vial tuvo lugar exactamente a la altura del kilómetro 224 de la mencionada carretera, dentro del tramo ubicado entre los accesos a Los Cajones y Las Palomas. Según los datos aportados por los efectivos de la Subcomisaría 8va de Lafinur, el rodado circulaba en sentido de este a oeste. Por causas que aún son materia de investigación policial, el chofer perdió el dominio de la unidad, despistó y dio un vuelco hacia un costado de la calzada.

En el interior del vehículo utilitario viajaban el conductor de 31 años junto a sus tres compañeros de 24, 30 y 32 años. Debido al fuerte impacto producido tras el despiste, el hombre que iba al volante y el joven de 24 años padecieron heridas y fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital de Santa Rosa del Conlara para recibir atención médica. Por su parte, los otros dos acompañantes de 30 y 32 años lograron salir ilesos del habitáculo.

Dentro de las pericias de rigor realizadas tras el accidente en la ruta nacional 20, las autoridades practicaron el correspondiente examen de alcoholemia al conductor de 31 años. El procedimiento arrojó un resultado negativo, constatando 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho. Asimismo, efectivos de diferentes dependencias policiales trabajaron en la zona del kilómetro 224 efectuando tareas de señalización preventiva y recopilando pruebas para esclarecer la mecánica del vuelco.