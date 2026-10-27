Cuidado Marvin! presenta su nuevo álbum en el Teatro del Bicentenario

La escena musical sanjuanina tendrá una nueva cita con el rock local el próximo viernes 30 de octubre, cuando Cuidado Marvin! presente su nuevo álbum, Factores del Azar, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. El espectáculo comenzará a las 22 y marcará el regreso de la banda a los escenarios con una propuesta que profundiza su identidad sonora.

Con una trayectoria construida en el circuito under de San Juan, el grupo apuesta por un rock directo, potente y artesanal. Su nueva producción continúa el camino iniciado con Las Luces Malas (2020) y Veinticuatro (2022), dos trabajos que forman parte de su recorrido musical.

En Factores del Azar, la banda explora temáticas vinculadas con lo imprevisible, las relaciones sociales, el misticismo y la argentinidad. El disco propone una reflexión sobre aquellos acontecimientos y fuerzas que escapan al control individual y atraviesan la vida cotidiana.

La nueva etapa de Cuidado Marvin! busca reafirmar una identidad propia dentro de la escena local, a través de una propuesta que combina intensidad musical con letras centradas en cuestiones sociales y culturales.

El recital será apto para todo público y tendrá una entrada general de $10.000. Las localidades se pueden adquirir en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados, de 9:30 a 14. También están disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com.

Además, habrá descuentos exclusivos para quienes compren sus entradas en la boletería, con la presentación del DNI.