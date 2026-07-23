Culparon a Mirtha Legrand de la muerte de Natacha Jaitt: "Si no iba"

Valentino Yospe habló públicamente tras la confirmación de una serie documental sobre la vida de su madre, Natacha Jaitt. El joven explicó su postura actual frente a la exposición mediática al decir que "No quiero revivir más nada de mi mamá" y agregó que "Quiero salir de ser 'un chico trágico'". En ese sentido, aclaró que la producción audiovisual marca el cierre de una etapa personal porque "La serie es lo último que hago por mi mamá".

Durante la entrevista, recordó la madrugada en la que Jaitt se dirigió al salón Xanadú. En aquel momento, ella le indicó que "Valentino tengo que salir, voy a ir a un evento" y le anticipó que estaría fuera unas 24 horas.

Previamente habían tenido un desacuerdo porque el joven llegó tarde a su casa. Tras instalarse en lo de un amigo, él olvidó avisar su llegada y recibió un mensaje de ella a las dos de la mañana que decía "Tarado, no me avisaste. ¿Sos bolu…?".

La conversación finalizó con un intercambio afectuoso que el joven conserva hasta hoy. Él le escribió "Dale, te amo ma" y ella le respondió "yo te amo más". Al analizar las circunstancias que rodearon el fallecimiento, Valentino expresó una postura tajante sobre la participación de la modelo en el ciclo de televisión de Mirtha Legrand.

El joven aseguró que "Si mi mamá no hubiera ido a la mesa de Mirtha Legrand, seguiría viva" y concluyó su testimonio con una afirmación contundente al decir que "Siento que a mi mamá la mataron".