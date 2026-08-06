Cultura prepara una nueva convocatoria de la Ley de Mecenazgo

La Secretaría de Cultura de San Juan avanza en los últimos pasos administrativos para lanzar una nueva convocatoria de la Ley de Mecenazgo, una herramienta que permite financiar proyectos culturales mediante un esquema de aportes compartidos entre el Estado provincial y empresas privadas.

Así lo confirmó la secretaria de Cultura, Analía Vilches, quien explicó que actualmente se encuentran finalizando las rendiciones correspondientes a los proyectos seleccionados en la edición anterior. Una vez concluido ese proceso, el Gobierno provincial anunciará una nueva convocatoria.

"Se están terminando de ejecutar los últimos proyectos y también se están terminando de rendir. Una vez que ya esté todo rendido, se va a trabajar para la convocatoria y seguramente pronto vamos a tener novedades", señaló la funcionaria.

Cómo funciona la Ley de Mecenazgo

Vilches recordó que San Juan integra el reducido grupo de provincias argentinas que cuentan con una legislación específica para fomentar la producción cultural mediante el sistema de mecenazgo.

La herramienta permite que recursos públicos y aportes del sector privado financien proyectos vinculados a las distintas industrias culturales, generando oportunidades para artistas, gestores, colectivos y emprendimientos creativos.

"Es un aporte que se realiza desde una partida del Estado en conjunto con las empresas privadas para poder desarrollar diversos proyectos y fortalecer las industrias culturales", explicó.

El objetivo es impulsar iniciativas que, de otra manera, tendrían mayores dificultades para concretarse, favoreciendo la producción artística local y ampliando las posibilidades de financiamiento para el sector.

Crece el interés del sector privado

La secretaria destacó que las empresas continúan mostrando interés por participar del programa y acompañar proyectos culturales de San Juan. "Hay un gran aporte y mucho interés. Están muy atentos a las definiciones que se van a tomar en los próximos días", afirmó.

Según indicó, esa participación resulta clave para consolidar el esquema de financiamiento mixto que propone la Ley de Mecenazgo y garantizar la continuidad de iniciativas culturales en distintos puntos de la provincia.

Una herramienta para fortalecer la cultura

La funcionaria enmarcó el programa dentro de la política cultural impulsada por el Gobierno provincial, orientada a generar espacios de desarrollo para artistas y trabajadores de la cultura.

En ese sentido, sostuvo que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado permite potenciar la producción artística local y acompañar el crecimiento de las industrias creativas, uno de los ejes que la Secretaría de Cultura busca fortalecer durante este año.