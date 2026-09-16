Cumplió 49, tocó fondo, sueña con ser mamá y lanzó una confesión íntima

Romina Gaetani expuso aspectos profundos de su vida personal durante una reciente entrevista transmitida en la plataforma Olga. A sus 49 años, la artista hizo un balance sobre el impacto emocional que atravesó en el transcurso del presente año, marcado por la denuncia por violencia de género que interpuso contra su expareja, Luis Calvagni, y por la dolorosa pérdida de su amiga cercana, Ernestina Pais. Frente a este panorama, expresó: “Este año todavía no sé quién soy con todo lo que pasó”.

En el desarrollo del intercambio periodístico, la intérprete reconoció su desconocimiento frente a los avances tecnológicos modernos, señalando que no sabe lo que es la Inteligencia Artificial. No obstante, el diálogo viró hacia su esfera más íntima, donde manifestó su apertura emocional para la búsqueda de una pareja y el anhelo de concretar un proyecto familiar. Respecto a la posibilidad de compartir su vida en el futuro, afirmó: “Me gustaría armar familia, soy familiera, con algún compañero o compañera, la que de, uno nunca sabe cómo”.

Al ser consultada sobre sus elecciones personales y sus vínculos sexoafectivos con personas del mismo sexo, la figura televisiva abordó el tema sin rodeos ni reserva alguna. Sobre sus experiencias previas y las características que busca en un vínculo, la protagonista sostuvo: “Sí, me he vinculado, pero me gusta más la pi… -acotó entre risas- pero hay minas que sí, sí, más que los hombres. Me vi tentada, me calienta mucho el talento, lo físico me chupa un ovario y la mitad del otro, que tenga personalidad y no me rompa los ovarios”.

A la par de sus declaraciones afectivas, la artista profundizó en sus intenciones de maternar y en las búsquedas biológicas o de adopción que emprendió en el pasado, especificando que antes de la llegada de la pandemia inició gestiones en 3 oportunidades de manera independiente. Respecto a aquella etapa y su postura actual frente a la maternidad, declaró: “Me gustaría tener, no ha venido aún. Es un deseo que lo tengo, pero entiendo que si la vida no me lo trajo también lo dejo Yo cuando lo fui a buscar estando soltera, antes de la pandemia, fue tres veces, a modo de ‘yo puedo’, si pude con esto, esto y esto, tener al pibe puedo”.

Sin embargo, al involucrarse de forma directa con las exigencias del proceso, la actriz evaluó detenidamente las responsabilidades, la crianza y el tiempo de calidad requerido frente a sus obligaciones laborales diarias. Tras analizar la logística, la carga de trabajo y el compromiso a largo plazo que implica la crianza en soledad, reflexionó sobre su decisión final e indicó: “Y no, esto no es comprar zapatillas, porque el trámite te da mucho.. voy al shopping y me dio mucho así, me pareció con mucho techo a lo que yo estaba pensando. Esto no es parte de un listado. Amaría maternar, me veo re madre y después dije, voy a ser madre soltera y tener más de un laburo para mantenerlo, para que voy a traer un pibe al mundo”.