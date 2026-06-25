Curazao y Costa de Marfil definen un pasaje clave en el Mundial

El Grupo E define su segundo clasificado a los 16vos de final de la Copa del Mundo en un duelo inédito y decisivo. Mientras el conjunto africano llega con la ventaja de depender de un empate para sellar su pase, el combinado caribeño sueña con una hazaña histórica.

La cita es este jueves 25 de junio a las 17:00 de Argentina. Los fanáticos pueden seguir las alternativas del trascendental juego en vivo a través de la pantalla de D Sports.

El arquero caribeño Eloy Room, gran figura del histórico empate previo, reflejó la ilusión de su país al declarar Creo que me gané una estatua. Aquella gran actuación frente a Ecuador encendió la esperanza de la nación más pequeña del torneo, que ahora va por el boleto a la fase eliminatoria ante un exigente rival.

El compromiso se disputa en el Philadelphia Stadium, bajo el arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

Dick Advocaat alinearía a Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.

Emerse Faé optaría por Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny.