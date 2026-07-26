La actividad minera en alta montaña requiere sistemas sanitarios capaces de funcionar bajo condiciones que modifican por completo los criterios habituales de una instalación domiciliaria. Las bajas temperaturas, el congelamiento del agua y de los desechos, los grandes volúmenes de consumo y la necesidad de mantener la presión mediante sistemas automatizados plantean exigencias técnicas que obligan a adaptar la formación de los trabajadores.

En ese contexto, la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir dictará desde septiembre el curso de Plomero de Alta Montaña y Sanitarista Minero, una capacitación de nivel intermedio orientada a quienes ya poseen conocimientos básicos del oficio y desean desempeñarse en campamentos mineros.

Uno de los principales objetivos del curso es comprender cómo cambian los sistemas sanitarios cuando deben funcionar en entornos de alta montaña. En una vivienda, el suministro suele resolverse mediante tanques elevados y gravedad; en un campamento minero, en cambio, las instalaciones deben sostener grandes volúmenes de consumo y garantizar el funcionamiento continuo de redes expuestas a temperaturas extremas.

A esto se suma el tamaño de las instalaciones, que pueden abastecer simultáneamente a cientos de personas con demandas concentradas en determinados momentos del día. Por ese motivo, el curso abordará sistemas donde la presión y el movimiento de los fluidos dependen de bombas y mecanismos de automatización, y no únicamente de desniveles o gravedad.

La formación también contemplará el impacto del congelamiento sobre las redes, y el diseño de protecciones para evitar que las bajas temperaturas interrumpan el suministro o afecten el transporte de agua y efluentes.

Duración, contenidos y formación práctica

El programa tendrá una duración de tres meses, con doce clases presenciales los viernes de 20 a 22 horas. La propuesta combinará contenidos teóricos con una orientación práctica vinculada a las condiciones reales de trabajo en la minería de alta montaña.

Entre los temas que se abordarán se incluyen redes de incendio, sistemas hidráulicos, cañerías, llaves, válvulas, bombas, biodigestores y plantas de tratamiento de desechos. También se trabajará sobre el tratamiento de efluentes generados en cocinas y sistemas sanitarios.

Además, el curso contará con tres clases especiales a cargo de profesionales que actualmente trabajan en áreas vinculadas con servicios mineros, lo que permitirá a los alumnos contrastar los contenidos generales con la experiencia concreta de quienes operan en campamentos de alta montaña.

El objetivo de la capacitación es que los estudiantes lleguen a una operación minera con una base técnica suficiente para comprender las particularidades del trabajo y adaptarse a sus exigencias, reduciendo así la distancia entre la formación tradicional y los desafíos reales que se encuentran en la altura.

Para realizar el curso, los participantes deben contar con conocimientos básicos de plomería: distinguir un caño de PVC de uno de fusión, identificar caños de desagüe o diferenciar una instalación de agua caliente de una de agua fría. La propuesta también está dirigida a personas que adquirieron conocimientos de manera autodidacta o que cuentan con experiencia como ayudantes de albañilería, techistas u otros oficios vinculados con la construcción.

Las clases se dictarán en la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir, ubicada en calle Alem y Córdoba. La cursada será presencial, los viernes de 20 a 22 horas, y tendrá un costo mensual de 50.000 pesos. La inscripción es gratuita.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y permanecerán disponibles hasta completar el cupo. Para inscribirse, los interesados deben acercarse a la institución, completar el formulario correspondiente y abonar la primera cuota. Para más información, comunicarse al 2645163957.