Una nueva oportunidad de capacitación gratuita busca acercar a las adolescentes argentinas al mundo de la tecnología. Se trata de Chicas digitalers, un programa dirigido a estudiantes de nivel secundario que permite aprender programación, desarrollo web y creación de videojuegos desde cero y de manera completamente virtual.

La iniciativa abre una nueva edición en medio de una marcada brecha de género dentro del sector tecnológico. Según datos de Chicas en Tecnología citados por Infobae, las mujeres representan apenas el 20% de quienes estudian carreras vinculadas con programación en Argentina.

El programa, impulsado por Personal, lleva ocho años formando a jóvenes y está pensado especialmente para principiantes. Por ese motivo, no es necesario contar con conocimientos previos de programación para participar.

Qué cursos se pueden realizar

Las adolescentes pueden optar entre dos recorridos. El primero es Web Creators, una introducción al desarrollo de páginas web mediante herramientas como HTML y CSS.

La segunda alternativa es JavaScript.Game Lab, enfocada en la creación de videojuegos. En este caso, las participantes podrán desarrollar sus propias ideas utilizando programación por bloques.

Los cursos duran tres meses y se dictan bajo modalidad 100% online. Las estudiantes tendrán un encuentro virtual semanal de dos horas y estarán acompañadas por mentores y mentoras especializados en tecnología.

Además de incorporar conocimientos técnicos, la propuesta apunta a que cada participante pueda desarrollar un proyecto propio durante la capacitación.

Quiénes pueden anotarse y qué necesitan

La convocatoria está destinada a chicas que actualmente cursen el nivel secundario en cualquier lugar de Argentina. Al tratarse de una capacitación virtual, también pueden participar adolescentes de San Juan y del resto de las provincias.

No se exigen conocimientos previos. Para realizar el curso únicamente es necesario disponer de una computadora personal, conexión a internet y contar con el consentimiento de un adulto responsable.

Los cupos son limitados.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

Las interesadas deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial de Chicas digitalers. La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. Las clases comenzarán esa misma semana.

La iniciativa busca que más adolescentes puedan pasar de ser consumidoras de tecnología a convertirse en creadoras y, al mismo tiempo, acercarlas a áreas que pueden convertirse en una futura salida educativa y laboral.