La competencia volvió a poner frente a frente a dos cursos de San Juan en una jornada donde cada respuesta podía cambiar el rumbo del partido. El Colegio Obispo Zapata, de Caucete, y la EPET N°4, de Capital, llegaron al estudio de UPD con estrategias, entusiasmo y ganas de seguir avanzando en el desafío.

Por el equipo azul participaron Santiago Reinoso y Bautista Balmaceda, representante que se sumó por primera vez a la competencia. El equipo tuvo así una pequeña renovación para esta presentación y ambos llegaron tranquilos, listos para enfrentar las distintas pruebas.

Santiago y Bautista de la Obispo Zapata y Paloma y Camila de la EPET N°4 en UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado, el equipo naranja estuvo integrado por Paloma Guadalupe Balmaceda Rivero y Camila Analuz Dojorti, de 5° 7° de la EPET N°4. Cami y Palo llegaron con la simpatía que las caracteriza, aunque esta vez con algo más de nervios que en su participación anterior. Antes de comenzar, aprovecharon para observar algunos de los juegos nuevos y ajustar detalles para intentar sacar ventaja.

Una competencia que se definió pregunta a pregunta

El primer bloque comenzó con la tradicional ruleta de UPD. El equipo azul respondió correctamente en las materias de Deporte y Ciencia, aunque no pudo resolver la consigna de Historia. El equipo naranja, en cambio, tuvo aciertos en Lengua, Matemática y Geografía. Así, el marcador inicial quedó 2 a 3.

La segunda etapa tuvo como protagonista al juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Geografía y consiguió sumar tres puntos, mientras que el equipo naranja optó por Ciencia y agregó dos. Luego llegó el desafío de unir conceptos: los azules eligieron Matemática y sumaron dos puntos; los naranjas fueron por Arte y también consiguieron dos.

El resultado de este bloque dejó todo como al principio: 7 a 7. Con el marcador igualado, la competencia entró en su tramo decisivo y cualquier acierto podía inclinar la balanza.

El tercer bloque arrancó con Tutti Frutti. Al equipo azul le tocó la letra P y consiguió nueve puntos. El naranja recibió la letra M y también logró nueve. La paridad continuaba y todavía quedaba la lluvia de preguntas para definir el duelo.

En esa última prueba, el equipo azul sumó siete puntos y el naranja consiguió ocho. La diferencia fue mínima, pero suficiente para cambiar la historia del enfrentamiento.

Después de una competencia prácticamente punto a punto, el marcador final fue 23 a 24 a favor del equipo naranja de la EPET N°4 de Capital.

Con este resultado, la EPET N°4 avanzó de ronda en instancia de repechaje y continúa en carrera dentro de UPD.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.