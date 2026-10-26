El optimismo que rodea al boom minero en San Juan tiene un costado que pocos se animan a señalar: el riesgo de generar expectativas que no puedan cumplirse. Así lo advirtió a DIARIO HUARPE el analista de Poliarquía Consultores, Ernesto Cussianovich, tras su exposición en el encuentro organizado por Caprimsa y Came.

"Las expectativas y el riesgo son dos conceptos distintos. Las expectativas, si no son bien manejadas, no tienen un correlato, no tienen una promesa, sino un escenario, y puede llegar a ser de mucho riesgo y hasta mucho peor de lo que uno supondría", afirmó el especialista en la entrevista con este medio.

Cussianovich explicó que el problema no es la falta de proyectos, sino la velocidad del cambio. "Para la minería el gran problema ha sido que este boom ha sido tan rápido y tan veloz que no ha dado tiempo de una adaptación. Hace cinco años atrás, invisibilidad total; cinco años después, estamos en el proceso", sostuvo. Y agregó: "Esa nueva posición tiene una consecuencia y hay que saber manejarla".

El caso Añelo: la advertencia que viene de Vaca Muerta

Para dimensionar el riesgo, el analista puso un ejemplo concreto y actual. "Hace un mes atrás, el intendente de Añelo, que es el foco de Vaca Muerta, dijo: 'No vengan, no puedo con la infraestructura, no tengo escuela, no tengo hospital, no tengo servicio'", relató. Y advirtió que si San Juan no maneja bien ese proceso, podría enfrentar una situación similar: familias que llegan con expectativas de empleo y se encuentran con una realidad que no las contiene.

"Generar expectativas en una comunidad, en un trabajador, implica ponerlo en un escenario de deseo, de la posibilidad de progresar. Si no lo consigue, ya pueden imaginarse los resultados", señaló.

El concepto que preocupa: "mineros-antimineros"

El analista utilizó una expresión fuerte para describir el riesgo que enfrenta el sector si las expectativas no se gestionan bien: "mineros-antimineros". Con eso se refirió a aquellos que, tras esperar un empleo que no llega, podrían convertirse en los principales críticos de la actividad.

"Prefiero tener antimineros antimineros, porque es muy claro, pero cuando tengo personas que se frustraron con el sector, la situación es más compleja", planteó en diálogo con este medio.

El contrapeso: lo que mostró la encuesta

En su exposición en el escenario, Cussianovich presentó datos que reflejan un cambio histórico en la percepción social. Según los estudios de Poliarquía que presentó en el encuentro, el 75% de los sanjuaninos está a favor del desarrollo minero, y el conocimiento sobre la actividad creció significativamente en todo el país. El analista señaló que este nivel de apoyo es inédito y que el cobre y el litio fueron los "ventrílocuos" que ayudaron a mejorar la imagen del sector.

Sin embargo, advirtió que esa adhesión es frágil si no se explica el tiempo real que demanda la actividad. "En un país agrícola-ganadero, con la cabeza del ciclo anual, la gran mayoría sigue pensando que todo es anual. La minería tiene un ciclo de mediana duración que debemos empezar a mirar y explicar", afirmó durante la presentación.

El camino de la información

Consultado sobre cómo se revierte ese riesgo, Cussianovich fue directo en la entrevista: hay que darle a la gente un correlato real de lo que va a pasar. "Las expectativas deben tener un correlato, no una promesa, sino un escenario", dijo a este medio. Y agregó que ese proceso debería aliviar la presión que hoy existe sobre las operadoras y los proveedores locales.

En su exposición en el escenario, el analista fue más concreto: "Pongan un número, pongan fechas. La gente entiende, se da cuenta que no es mañana, no es dentro de dos años, es dentro de tres".

En su exposición, el analista también destacó que la minería está modificando las relaciones del federalismo en Argentina. "San Juan tiene el 1,2% del peso de la opinión pública nacional. Sin embargo, con tres proyectos de cobre de clase mundial, estara aportando el 12% del cobre. Chile el 28%, Perú el 12%, San Juan el 12%. Eso va a cambiar el concepto federal", sostuvo.

Las claves que dejó su exposición

En su paso por el escenario del Museo Franklin Rawson, Cussianovich presentó una serie de datos que respaldan su advertencia y que marcan el termómetro de la actividad:

El clima pro-minero es histórico: "Nunca antes en la historia argentina la minería contó con tal apoyo de la ciudadanía", afirmó. El 75% de los sanjuaninos está a favor del desarrollo minero, y el conocimiento de la actividad creció en todo el país.

El rol del cobre y el litio: El analista los definió como los "ventrílocuos" o "nuevos speakers" que hablan por la minería. "Al cobre y al litio les conviene, son la nueva cara", señaló.

El cambio cultural del tiempo: "En un país agrícola-ganadero, con la cabeza del ciclo anual, la gran mayoría sigue pensando que todo es anual. La minería tiene un ciclo de mediana duración (12 años promedio) que debemos empezar a mirar y explicar".

El federalismo en juego: "San Juan tiene el 1,2% del peso de la opinión pública nacional. Sin embargo, con tres proyectos de cobre de clase mundial, está aportando el 12% del cobre. Chile el 28%, Perú el 12%, San Juan el 12%. Eso va a cambiar el concepto federal".

La advertencia final: "Pongan un número, pongan fechas. La gente entiende, se da cuenta que no es mañana, no es dentro de dos años, es dentro de tres. Así de alguna manera se alivia un poco la presión".

El diagnóstico final

Para Cussianovich, la Argentina no será un país minero en el corto plazo, sino un país con minería, donde el sector conviva con otras actividades productivas. Y en ese escenario, la advertencia es clara: sin manejo de expectativas ni información, el boom puede convertirse en un bumerán para la propia industria.