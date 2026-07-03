Custodio Mendes, el futbolista de Cabo Verde que jugó en Argentina

Adriano Custodio Mendes representa un puente entre dos naciones que se cruzan en los 16vos de final del Mundial. El exfutbolista fue el primer nacido en África en competir profesionalmente en Argentina tras llegar al país en 1974. Tenía apenas 12 años cuando el fallecimiento de su padre cambió su destino y lo obligó a emigrar para reencontrarse con una hermana desconocida. Sin dominar el idioma y frente al desafío del desarraigo, se refugió en el deporte para reconstruir su realidad.

Su formación en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata estuvo marcada por la presencia de Carlos Bilardo. Sobre esa etapa, el exdefensor recordó que "Con Bilardo fui una esponja. Aprendí de táctica, de estrategia y de cada detalle del juego. Si jugué hasta casi los 38 años fue, en gran parte, por todo lo que me enseñó". Además del club platense, su trayectoria incluyó pasos por Temperley, Colón, San Martín de Tucumán y Chacarita.

A pesar de haber regresado a su país de origen hace nueve años, el vínculo con la tierra argentina se mantiene intacto por su carrera y su familia., Al analizar el enfrentamiento mundialista, Mendes admitió que "Nunca pensé que un partido de fútbol me podía partir el corazón en dos". El sentimiento de pertenencia lo coloca en una situación compleja ante el cruce de selecciones.

En declaraciones previas, ya había proyectado este escenario manifestando que "51 años en Argentina, soy de acá, mato por este país, tengo hijos argentinos. Pero mis raíces son mis raíces. Si juegan Argentina y Cabo Verde, voy a hinchar por Cabo Verde. Estoy agradecido por todo lo que me dio, pero uno no se olvida de dónde nació". Para él, la presencia de los Tiburones Azules en la competencia internacional es un hito fundamental para la visibilidad de su nación.

Respecto a la clasificación histórica obtenida en 2025, el protagonista señaló que "Para mí es un orgullo haber sido el primero. Un caboverdiano jugando en el fútbol argentino. Después vinieron otros africanos y eso me llena de orgullo. Cabo Verde se clasificó a un Mundial y eso nos da otra historia además de la independencia de Portugal. Desde ahora mucha gente que no conocía el país va a saber dónde queda y cómo es. Estoy muy feliz".

La dualidad de su identidad resume el espíritu de quien siente gratitud por ambos territorios. Mendes concluyó explicando que "Cabo Verde me dio la vida, es mi sangre y mis raíces. Pero la Argentina me dio todo. Acá crecí, tuve mis hijos y desarrollé mi carrera. No puedo ir en contra de mis raíces, pero tampoco del país que me recibió y me cambió la vida".