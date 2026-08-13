Cristian “Cuti” Romero cambiará de aire en Europa. Después de varios meses de negociaciones e incertidumbre sobre su futuro, Tottenham llegó a un acuerdo con Atlético de Madrid para transferir al defensor de la Selección Argentina por 40 millones de euros.

El futbolista de 28 años firmará un contrato por las próximas cinco temporadas con el conjunto español y quedará bajo las órdenes de Diego “Cholo” Simeone. De esta manera, pondrá fin a una etapa de cinco años en el fútbol inglés.

El interés del Atlético de Madrid por Romero no es nuevo. El Colchonero seguía al defensor desde 2024, aunque las negociaciones anteriores no habían logrado prosperar. En esta oportunidad, la decisión del propio jugador de abandonar Tottenham terminó siendo clave para destrabar su llegada a España.

Incluso en las últimas semanas apareció Inter de Italia como otro de los clubes interesados en contratarlo. Sin embargo, el campeón del mundo eligió continuar su carrera en La Liga y sumarse al equipo conducido por Simeone.

El Cuti se suma a los argentinos del Atlético

Romero llegará a un plantel en el que tendrá varios compatriotas. Será compañero de Juan Musso, Giuliano Simeone y, por el momento, Julián Álvarez, cuyo futuro también está bajo la lupa durante el mercado de pases.

El defensor cierra así una importante etapa en Tottenham, club al que llegó a mediados de 2021. Con la camiseta de los Spurs disputó 156 partidos y convirtió 13 goles. Además, fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó la Europa League en 2025, título que puso fin a una sequía de 17 años para el conjunto londinense.

Atlético de Madrid, por su parte, continúa rearmando su plantel. Durante este mercado se desprendió de los argentinos Thiago Almada, Nahuel Molina y Nicolás González. Ahora, con la incorporación de Romero, Simeone suma a uno de los referentes defensivos de la Selección Argentina para afrontar una temporada en la que buscará ser protagonista tanto en La Liga como en la Champions League.