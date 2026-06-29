La principal incógnita de la Selección Argentina de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tiene nombre y apellido: Cristian Romero. El defensor central continúa recuperándose del golpe sufrido en la rodilla derecha durante el triunfo frente a Austria y será evaluado día a día para determinar si podrá ser titular el próximo viernes ante Cabo Verde.

En el cuerpo técnico reina el optimismo, aunque nadie quiere apresurar los tiempos. La molestia apareció en la misma rodilla donde el cordobés había sufrido un esguince del ligamento lateral durante la temporada con Tottenham, un antecedente que llevó a extremar los cuidados apenas sintió el impacto en el segundo partido de la fase de grupos.

Por esa razón, Lionel Scaloni decidió preservarlo en el encuentro ante Jordania. El entrenador optó por no arriesgar a uno de los pilares de la defensa cuando Argentina ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo J y el pase a la fase eliminatoria.

Con el correr de los días, las noticias fueron alentadoras. Desde la concentración argentina aseguran que la lesión no reviste gravedad y que la decisión de dejarlo fuera del último compromiso respondió exclusivamente a una medida preventiva.

El propio Scaloni llevó tranquilidad al referirse al estado físico del marcador central. "Cuti está bien, no se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad", afirmó el entrenador.

Ahora, todas las miradas están puestas en la evolución que muestre Romero durante los entrenamientos de lunes y martes. Si logra trabajar a la par de sus compañeros, aumentarán considerablemente sus posibilidades de estar desde el inicio frente al seleccionado africano.

En caso de no llegar en plenitud física, Scaloni no forzará su regreso. El técnico mantiene como prioridad contar con el defensor al ciento por ciento para afrontar la recta decisiva del torneo y, de ser necesario, Nicolás Otamendi volvería a ocupar su lugar en la zaga central.

Mientras tanto, el panorama es alentador dentro de la concentración argentina. La sensación es que Romero llegará en condiciones para disputar los dieciseisavos de final, aunque la decisión definitiva dependerá exclusivamente de cómo responda su rodilla en los próximos entrenamientos.

Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de dar un nuevo paso en la defensa del título mundial.