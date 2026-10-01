Cuti Romero fue capitán, marcó un gol y emocionó a su familia en Córdoba

Cristian “Cuti” Romero tuvo una noche difícil de olvidar en Córdoba. En su tierra, el defensor fue el principal capitán de la Selección Argentina en el 4-0 frente a Bolivia y completó la jornada con un gol de cabeza, mientras su familia seguía cada movimiento desde las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes.

Lionel Scaloni había confirmado al cordobés como uno de los nuevos grandes referentes del equipo para la etapa que comienza tras la salida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Frente a Bolivia, Romero tuvo la oportunidad de portar la cinta en su provincia y respondió también dentro del área rival.

A los 53 minutos, Nico Paz ejecutó un córner desde la izquierda y el Cuti se elevó por encima de la defensa boliviana. Con un cabezazo cruzado, puso el 3-0 parcial y desató el festejo de todo el Kempes.

El tanto terminó haciendo realidad una llamativa predicción familiar realizada antes del encuentro.

La premonición del tío del Cuti Romero

Horas antes del partido, parte de la familia del defensor habló sobre lo que significaba verlo convertido en capitán de la Selección Argentina.

Uno de sus tíos incluso se animó a anticipar lo que pasaría durante el encuentro: “Hoy hace un gol de cabeza, ganamos 2-1”.

El resultado terminó siendo mucho más amplio, ya que Argentina se impuso por 4-0, pero acertó en un detalle fundamental: Romero efectivamente apareció por arriba y convirtió de cabeza.

El orgullo de la mamá del nuevo capitán

Rosa, mamá del futbolista, también manifestó su emoción antes del encuentro y destacó el camino recorrido por su hijo hasta convertirse en uno de los referentes del seleccionado.

“Muy orgullosa y con mucha bendición”, expresó al hablar de este nuevo desafío. También destacó la constancia, el sacrificio, la capacidad y la fortaleza mental que acompañaron al defensor durante su carrera.

Su abuela se sumó a los mensajes y remarcó el orgullo de toda la familia por los logros que consiguió en pocos años.

Una noche especial en Córdoba

Romero ya había utilizado la cinta de capitán de la Selección Argentina en otros encuentros, pero el choque ante Bolivia tuvo un significado diferente.

Fue su primera presentación como principal referente del nuevo ciclo y, además, ocurrió en Córdoba, la provincia donde nació y comenzó su camino en el fútbol.

El Cuti dio sus primeros pasos en San Lorenzo de Barrio Las Flores antes de pasar por Talleres y posteriormente incorporarse a las divisiones inferiores de Belgrano.

Ahora, consolidado en la Selección Argentina, vivió una de sus noches más especiales: capitán en su tierra, goleador y acompañado por toda su familia.