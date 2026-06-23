La Selección Argentina tendrá una sola baja confirmada para el encuentro del sábado ante Jordania. Cristian "Cuti" Romero será sometido a estudios médicos tras el golpe que sufrió en la rodilla derecha durante el partido frente a Austria y quedó descartado para el próximo compromiso.

El defensor fue reemplazado en el segundo tiempo luego de manifestar molestias en la misma rodilla que había sufrido un esguince del ligamento lateral mientras jugaba para Tottenham en la Premier League. Esa situación generó preocupación en el cuerpo técnico y entre los hinchas, aunque los primeros indicios señalan que no se trataría de una lesión de gravedad.

Tras abandonar el campo de juego, Romero permaneció en el banco de suplentes con hielo en la zona afectada. La decisión de reemplazarlo fue tomada por Lionel Scaloni con el objetivo de evitar riesgos mayores y preservar al futbolista para lo que resta de la competencia.

Luego del encuentro, el propio zaguero llevó tranquilidad al referirse a su estado físico. "Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo", afirmó.

Más allá de ese mensaje alentador, el cuerpo médico realizará estudios entre este martes y miércoles para descartar cualquier complicación. Mientras tanto, el cordobés no será tenido en cuenta para el duelo frente a Jordania.

Con su ausencia, Nicolás Otamendi aparece como el principal candidato para ocupar un lugar en la defensa. De hecho, es el único marcador central derecho disponible dentro de los 26 futbolistas convocados.

La expectativa en la Selección Argentina pasa ahora por conocer el resultado de los estudios médicos y confirmar los tiempos de recuperación del defensor, que podría reaparecer en la instancia de dieciseisavos de final si la evolución es favorable.