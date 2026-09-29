El Boletín Oficial de San Juan publicó un edicto de cateo a nombre de Cuyo Mining S.A.S. por una superficie de 7.182,54 hectáreas en el departamento Iglesia. La presentación quedó registrada bajo el Expediente N° 1124-628-C-24 y fue inscripta por Resolución N° 88-DDM-26 de la Dirección de Despacho Minero, dependiente del Ministerio de Minería.

El edicto, firmado por el director de Despacho Minero, Leandro Bazán Fernández, lleva fecha del 14 de septiembre de 2026. El documento detalla las coordenadas del área solicitada según la planilla Gauss Kruger PGA 94, con seis vértices que delimitan el perímetro de la superficie registrada.

Qué dice el edicto

El texto oficial comunica que Cuyo Mining S.A.S. "se ha presentado (…) s/Exploración, en el Dpto. de Iglesia", y que el pedido quedó registrado con una superficie de 7.182,54 hectáreas. La ubicación consignada es Ruta Nacional N° 150 s/n, en el departamento Iglesia.

El edicto también identifica a los propietarios de las parcelas alcanzadas por el pedido:

Parcela N.C. 17-90-510332: en condominio entre Fernández Vélez Juan (C.E. N° 545349) y Banda Delgado Angélica (C.E. N° 921224). Inscripción dominial N° 51, F° 51, T° 20, Iglesia, año 2006.

Parcela N.C. 17-90-485315: propiedad de Enemecse S.A. (CUIT 30-69683565-5). Inscripción de dominio N° 80, F° 80, T° 20, Iglesia, año 2000.

Los plazos que abre la publicación

El edicto ordena publicar el aviso dos veces en el término de 10 días en el Boletín Oficial y colocar un cartel en la puerta de la oficina. A partir de la notificación, quienes se consideren con derecho tendrán un plazo de 20 días para presentar las observaciones que crean convenientes. La empresa peticionante deberá acreditar en el término de 30 días que realizó la publicación ordenada.

El cateo es el primer paso administrativo de la actividad minera: habilita a una empresa a explorar un área determinada en busca de minerales, pero no autoriza la explotación ni confirma la existencia de un yacimiento. Es una instancia previa a cualquier proyecto productivo y, en el caso de los pedidos sobre terrenos de propiedad privada, requiere la publicación de edictos para que los dueños puedan oponerse si consideran afectados sus derechos.

Sobre Cuyo Mining S.A.S.

Cuyo Mining S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada constituida bajo la legislación argentina. Según los registros públicos de San Juan, la empresa tiene domicilio en la provincia y su objeto social está vinculado a la actividad minera. No se encontró información pública adicional sobre sus accionistas, directores, capital social o antecedentes en otros proyectos mineros en la provincia.

DIARIO HUARPE intentó obtener más datos sobre la compañía, pero hasta el momento no hay registros públicos que permitan precisar su origen, composición societaria o vinculación con otros actores del sector. La empresa no registra, hasta ahora, otros pedidos de cateo o concesiones en el Boletín Oficial de San Juan, según la revisión de las publicaciones recientes.