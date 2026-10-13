El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró durante septiembre una suba del 1,9% tanto a nivel nacional como en la región de Cuyo, integrada por San Juan, Mendoza y San Luis. De esta manera, los precios de la región avanzaron al mismo ritmo que el promedio argentino durante el noveno mes de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no publica un IPC exclusivo para San Juan, por lo que el comportamiento de los precios en la provincia se analiza mediante el indicador correspondiente a Cuyo.

A pesar de haber igualado la variación mensual nacional, la región mantiene una inflación acumulada ligeramente menor. Entre enero y septiembre, Cuyo alcanzó el 22,8%, frente al 23,6% registrado en todo el país.

La diferencia también aparece en la medición interanual. Los precios de Cuyo aumentaron 33% respecto de septiembre de 2025, mientras que el IPC nacional llegó al 33,4%.

Vivienda y ropa lideraron las subas en Cuyo

Dentro de los distintos rubros, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó el incremento mensual más importante de Cuyo, con 2,6%. A nivel nacional, esta misma división también encabezó las subas, aunque con un aumento superior, del 3,1%.

Prendas de vestir y calzado fue el segundo rubro que más aumentó en la región, con 2,3%, una diferencia significativa frente al 1,4% registrado para el total del país.

Comunicación avanzó 2,4%, prácticamente en línea con el 2,5% nacional, mientras que Salud aumentó 2,2% en Cuyo frente al 2,4% de Argentina.

Uno de los contrastes más importantes se observó en Transporte. En Cuyo subió 2,1%, mientras que a nivel nacional el incremento fue del 1,5%. En sentido contrario, Educación presentó una variación de apenas 1% en la región, frente al 3% que registró el país.

Los alimentos subieron menos que el promedio nacional

Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los componentes con mayor peso en los gastos cotidianos, aumentó 1,7% en Cuyo durante septiembre. El registro quedó por debajo del incremento nacional, que alcanzó el 2%.

Sin embargo, por su participación dentro de la canasta, los alimentos fueron el rubro con mayor incidencia sobre la inflación mensual de Cuyo, aportando 0,53 puntos porcentuales al 1,9% general.

Luego se ubicaron Vivienda, con una incidencia de 0,29 puntos, y Transporte, con 0,28 puntos.

Entre los rubros con menores aumentos aparecieron Educación, con 1%; Restaurantes y hoteles, con 1,1%; y Bienes y servicios varios, también con 1,1%.

Servicios aumentaron más que los bienes

Al dividir la canasta entre bienes y servicios, Cuyo mostró una diferencia similar a la registrada en el país. Los bienes aumentaron 1,6% en septiembre, mientras que los servicios avanzaron 2,4%.

Además, los productos estacionales tuvieron una suba del 3,5% en Cuyo, superior al 2,9% nacional. El IPC Núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,5% en la región frente al 1,7% de Argentina, mientras que los precios regulados aumentaron 2,3% en ambos casos.

Con estos resultados, Cuyo ingresó al último trimestre de 2026 con una inflación acumulada de 22,8%, 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. El dato mensual, sin embargo, mostró una aceleración respecto de agosto, cuando la región había registrado un aumento del 1,7%.