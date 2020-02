Cvitanich: "El empate no sirve por lo que pretendíamos"

El delantero de Racing Darío Cvitanich admitió que el empate ante Argentinos Juniors por 1 a 1, por la 18va fecha de la Superliga, “no sirve por lo que pretendíamos”.



Cvitanich señaló que “fue el segundo partido (de la temporada) y cuesta agarrar la idea”, y agregó que “en los entrenamientos sale pero en los partidos no, y hay que tener paciencia para entender estos procesos”.



El delantero aclaró que nunca pensó en irse de Racing, tras perder la titularidad “porque no fue algo que salió de mí”.



“Estoy contento de ocupar el lugar en el que estoy, más allá de si juego o no, porque estoy muy tranquilo”, advirtió el goleador, que agregó que “hay que tratar de mejorar de cara a todo lo que viene y lo que pasa afuera, no importa”.