Cyber Monday 2026: tres básicos de verano que conviene comprar ahora

Llega noviembre y con los primeros días de calor se nota la falta de algunos elementos fundamentales para la temporada. Del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre se desarrolla el Cyber Monday, una oportunidad clave para renovar anteojos, zapatillas y mochilas siempre que el beneficio sea real en la plataforma Mercado Libre.

Para evitar molestias por el reflejo del sol en el asfalto o en el agua, los anteojos de sol polarizados Rusty Terdey se posicionan como un aliado central. El lente polarizado disminuye ese impacto y su armazón G-Flex ofrece resistencia para el uso cotidiano. Los precios van desde $70000 hasta $83000 según el modelo elegido y se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés.

En el rubro de calzado urbano, las zapatillas Topper Tie Break III destacan por su versatilidad para combinar con distintas prendas cotidianas. Este modelo icónico de la tienda oficial posee suela con amortiguación y presenta opciones adaptadas tanto para hombre como para mujer. Su valor oscila entre $49000 y $56000 con la posibilidad de abonar en 6 cuotas.

Para el traslado de elementos de trabajo o estudio, la mochila porta notebook Bagcherry Urbana 25 L resuelve el espacio necesario para llevar computadoras, accesorios y abrigos. Su confección en tela de poliéster facilita la limpieza y cuenta con un formato liso apto para el uso diario. Este producto se consigue a un costo que va de $25500 a $32000.

Resulta fundamental revisar el historial de valores previo a concretar la operación para confirmar que la rebaja sea efectiva sobre el importe original. Comparar montos entre diferentes días permite identificar ofertas verdaderas durante las jornadas de descuento.