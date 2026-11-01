El CyberMonday 2026 comenzará este lunes 2 de noviembre a las 00:00 en toda Argentina, con miles de promociones en tecnología, indumentaria, electrodomésticos y viajes. El evento de compras online se extenderá hasta el miércoles 4 a las 23:59 y contará con horarios especiales en los que se habilitarán descuentos de hasta una hora de duración.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora de la iniciativa, confirmó que las primeras ofertas estarán disponibles desde la medianoche del domingo al lunes. Durante las 72 horas participarán más de 900 empresas y los consumidores podrán encontrar cerca de 15.000 promociones en diferentes categorías.

Además de los descuentos generales, habrá tres momentos especialmente programados: las MegaOfertas Bomba de 12 a 13, la Noche Bomba de 20 a 22 y el Mega BOOM del miércoles 4, entre las 22 y las 23:59, con rebajas de al menos el 50% en productos seleccionados.

Todas las promociones podrán consultarse a través del sitio oficial del CyberMonday, desde donde los usuarios serán redirigidos a las tiendas participantes para concretar sus compras.

A qué hora empiezan las Ofertas Bomba del CyberMonday 2026

Aunque el CyberMonday comenzará a las 00:00, los consumidores tendrán oportunidades adicionales durante las tres jornadas del evento.

Las MegaOfertas Bomba se habilitarán diariamente a las 12 y finalizarán a las 13, o antes si se agota el stock. En tanto, la Noche Bomba funcionará entre las 20 y las 22, con descuentos mínimos del 20%.

El miércoles 4 llegará el Mega BOOM, la última instancia de promociones especiales, con rebajas de al menos el 50% en artículos seleccionados.

Estos horarios se aplicarán tanto para los compradores de San Juan como para los del resto del país.

Qué productos tendrán descuentos durante el CyberMonday

La edición 2026 incluirá diez categorías comerciales, con ofertas en celulares, computadoras, televisores, electrodomésticos, ropa, calzado y productos de supermercado.

También habrá descuentos en muebles, decoración, artículos deportivos, productos de belleza, vehículos y servicios.

El sector turístico contará con promociones para vuelos, alojamientos y paquetes de vacaciones, mientras que las tiendas participantes ofrecerán diferentes alternativas de financiación.

Una de las herramientas disponibles será la sección de beneficios financieros, donde los compradores podrán consultar cuotas sin interés, reintegros y promociones según el banco o medio de pago utilizado.

Cómo aprovechar las ofertas y evitar compras engañosas

Antes de comprar, se recomienda comparar el valor del producto con su precio habitual para determinar si el descuento representa un ahorro real.

También es importante revisar el costo del envío, las condiciones de devolución y el precio final de las operaciones financiadas.

El sitio oficial del CyberMonday permitirá filtrar las promociones por porcentaje de descuento, precio y financiación. Además, contará con Cybot, un asistente de inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de productos.

San Juan también tendrá descuentos en comercios físicos

En paralelo al CyberMonday, San Juan tendrá una propuesta propia para quienes prefieren comprar de manera presencial.

Se trata del Capital Sale, que comenzará este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 9, con casi 100 negocios adheridos del centro sanjuanino.

Los comercios participantes ofrecerán rebajas de hasta el 50% en distintos productos, en una iniciativa que buscará competir con las promociones online y atraer compradores a los locales de Capital.

De esta manera, los sanjuaninos tendrán la posibilidad de comparar precios entre las plataformas digitales y los negocios físicos durante los primeros tres días de noviembre.