CyberMonday 2026: cómo aprovechar descuentos, cuotas y envío gratis

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico inició una nueva edición del CyberMonday 2026 este lunes 2 de noviembre con cerca de 15.000 MegaOfertas y la participación de casi 800 empresas de todo el país.

El evento de comercio electrónico tendrá promociones vigentes hasta las 23:59 del miércoles 4 de noviembre para compras en rubros como tecnología, viajes, indumentaria y hogar. La organización destacó que en esta oportunidad las pymes representan el 47 % del total de las marcas adheridas.

Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial cybermonday.com.ar desde las 00:00 para buscar productos, aplicar filtros y acceder directo a los comercios participantes. La plataforma dispone de segmentos especiales como las MegaOfertas Bomba habilitadas de 12:00 a 13:00 y la Noche Bomba de 20:00 a 22:00. El cierre definitivo será el miércoles por la noche con el espacio Megaboom de 22:00 a 23:59.

Para optimizar la búsqueda de rebajas, la página incluye filtros por cuotas sin interés, precios, colores y promociones por volumen como 2x1 y 3x2. También incorpora un buscador de beneficios bancarios, el listado de los artículos más buscados y el asistente de inteligencia artificial Cybot. Se estima que durante estas jornadas los porcentajes de rebaja oscilarán entre el 30% y el 50% según la categoría elegida por el consumidor.

Los datos de la edición 2025 registran un descuento promedio del 31 % y un nivel de facturación que alcanzó los $639.000.000.000 con un total de 12.100.000 de unidades vendidas. En esa oportunidad se concretaron 7.000.000 de órdenes de compra con más de 8.000.000 de personas que visitaron la web oficial del evento. Además, la mitad de las operaciones de ese año se concretaron utilizando la modalidad de envío gratuito.

Antes de confirmar cualquier pago, se recomienda comparar valores en diferentes tiendas, chequear plazos de entrega y evaluar la conveniencia de la financiación bancaria. Un informe elaborado por Ipsos para Google detalla que el 85% de los encuestados considera que las recomendaciones de inteligencia artificial influyen en sus compras. Asimismo, el 74% exige rebajas efectivas, el 53% busca calidad y la mayoría prioriza los envíos sin cargo.