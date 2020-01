D'Onofrio: "Creo que comparto más visiones del fútbol con Ameal que las que tenía con Angelici"

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que se va a reunir en las próximas horas con su par de Boca Juniors, Jorge Ameal, con quien cree que tiene más coincidencia ideológicas que con su antecesor Daniel Angelici.



“Creo que comparto más visiones del fútbol con Ameal que las que tenía con Angelici. Cuando nos juntemos, lo podré confirmar. Además, con (Juan Román) Riquelme tengo una buena relación y siempre lo admiré como jugador", opinó D’Onofrio en el programa River Monumental de Radio del Plata.



El dirigente consideró además que “eso de que Boca vende mejor que River no es verdad, no es cierto. No voy a meterme en otros clubes, pero eso no es cierto”.



En cuanto a la nueva etapa política con el cambio de gobierno de Boca, D'Onofrio señaló que “es fundamental que en la política de River y de Boca nos llevemos bien. En la cancha no, pero afuera de la cancha es muy importante tener una buena relación por el bien del fútbol argentino".



En otro orden, D’Onofrio se mostró enojado con la empresa Adidas y anticipó que si no hay una mejora en el contrato, en 2021 el club de Núñez "no va a dudar en tomar otros rumbos con el principal sponsor".



Por otro lado y en cuanto a los contratos, D’Onofrio anticipó que “aquí hay un sentido de pertenencia muy grande y en pocos días vamos a firmar los contratos de Nacho Fernández, Enzo Pérez, Javier Pinola. Con Leo Ponzio ya acordamos un año más, mientras que con Ignacio Scocco es una decisión del jugador y esperemos que se quede”.



“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener todo el plantel. Ese es el mejor refuerzo y sabemos que vale la pena para seguir ganando títulos, que es la exigencia que tenemos todos en este club”, concluyó D'Oniofrio.