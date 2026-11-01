La expulsión de Lucas Martínez Quarta en los primeros minutos del Superclásico entre Boca y River desató una fuerte polémica que trascendió el campo de juego. Rodolfo D'Onofrio, expresidente del Millonario, reaccionó con dureza en sus redes sociales y apuntó directamente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y la intervención del VAR, encabezado por Silvio Trucco.

El episodio ocurrió a los nueve minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta cometió una infracción sobre Miguel Merentiel, quien avanzaba hacia el arco de River tras recibir un pase en profundidad de Santiago Ascacibar. Inicialmente, Ramírez dejó continuar el juego, pero fue convocado por el VAR para revisar la acción.

Después de observar las imágenes, el árbitro interpretó que el defensor había impedido una ocasión manifiesta de gol y decidió mostrarle la tarjeta roja directa, dejando al equipo dirigido por Leonardo Ponzio con diez jugadores prácticamente desde el comienzo del encuentro.

La decisión provocó una inmediata reacción de D'Onofrio, quien utilizó su cuenta personal de X para expresar su indignación.

"Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!!", escribió el exdirigente, que estuvo al frente de River entre 2013 y 2021.

D'Onofrio recordó otra polémica arbitral ante Boca

Lejos de terminar con ese primer mensaje, D'Onofrio volvió a manifestarse minutos después y recordó una jugada controvertida del Superclásico anterior, disputado en el estadio Monumental.

En aquella oportunidad, River había reclamado un penal por un empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área. La acción no fue sancionada por el árbitro y tampoco motivó una revisión en el monitor del VAR.

El exmandatario cuestionó que las decisiones arbitrales no hubieran tenido el mismo criterio en ambos encuentros.

"Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamo. Podra ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una verguenza.", expresó.

Sus declaraciones volvieron a encender la discusión sobre el arbitraje en los enfrentamientos entre los dos clubes más populares del fútbol argentino.

La expulsión que cambió el planteo de River

La tarjeta roja a Martínez Quarta también tuvo consecuencias inmediatas en el desarrollo del Superclásico. Con un futbolista menos, Ponzio debió modificar rápidamente su esquema y reorganizar la defensa para intentar sostener el resultado.

El entrenador decidió retirar del campo de juego a Lucas Beltrán y disponer el ingreso de Lautaro Rivero, una modificación que dejó al Millonario sin una de sus principales referencias ofensivas.

De esta manera, River quedó condicionado desde el inicio de un partido clave, mientras la controversia por la interpretación arbitral sumó un nuevo capítulo con las duras declaraciones de su expresidente.