Daer garantizó la vigencia e institucionalidad paritaria, independientemente de las sumas fijas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, garantizó hoy "la institucionalidad de la negociación paritaria" en el encuentro de la mesa chica de la central obrera y sostuvo que esa herramienta convencional "no correrá riesgos, de forma independiente a cualquier suma fija que otorgue el gobierno nacional" a los sectores público o privado.



"Hay y continuará habiendo paritarias libres", afirmó el también jefe del gremio de Sanidad, luego del almuerzo de casi cuatro horas convocado para intercambiar puntos de vista con los líderes gremiales respecto de la situación salarial y del alza de precios.



Los dirigentes que integran ese espacio de análisis político-sindical de la central obrera deliberaron hoy en el contexto de un almuerzo convocado por los cotitulares de la CGT, Daer y Carlos Acuña (estaciones de servicio) en la sede de Sanidad de la Avenida San Juan y Deán Funes, ocasión en la cual garantizaron "la vigencia de las paritarias".



"Hubo una extensa exposición preliminar de Daer, quien garantizó la institucionalidad de la paritaria de forma independiente a cualquier decreto o suma fija que decida otorgar el gobierno nacional. En ese sentido, esa herramienta no correrá riesgos", señalaron a Télam las fuentes gremiales que participaron en el debate en el gremio anfitrión.



Los sindicalistas también analizaron la propuesta formulada ayer por el jefe del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Omar Viviani, quien se había pronunciado por la necesidad de que la central se involucrase en el control de precios, pero la iniciativa fue por el momento desestimada por la mayoría de los dirigentes obreros, se informó.



En realidad, primó el debate sobre "la cuestión paritaria y su institucionalidad y vigencia para enderezar necesariamente el barco salarial", como explicó uno de los participantes a Télam, y hubo un pormenorizado debate sobre la realidad de las obras sociales.



"Cualquier suma fija que otorgue el gobierno no obstaculizará el desarrollo de las paritarias. Eso ya lo dijo en privado a varios dirigentes el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni", puntualizó a esta agencia un encumbrado dirigente cegetista.



Además, el líder de la Unión Ferroviaria (UF) e integrante de la estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Sergio Sasia, confirmó también que en el encuentro se garantizaron "paritarias autónomas más allá de cualquier suma fija", y lo señaló en el contexto de su propia negociación convencional, que está vigente.



La mesa chica de la CGT se reunió durante varias horas hoy por primera vez en el año y fijó posición respecto de "la importancia estratégica de la negociación paritaria, de forma autónoma a la extinción o no de las cláusulas de revisión y gatillo y el otorgamiento de sumas fijas por decreto" y, aunque los participantes ratificaron su "preocupación" ante el proceso del alza de los precios, desestimaron involucrarse en esa tarea de control.



"Hay gremios que están en condiciones de discutir en una mesa de negociaciones convencional y, otros, no pueden reflejarse en esa misma realidad. Depende de cada actividad. Algunos prefieren las paritarias y, otros, las sumas fijas", había dicho ayer Viviani, en el marco de las negociaciones iniciadas o retomadas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante el elevado proceso inflacionario.



La definición de hoy de la mesa chica en torno de las negociaciones convencionales coincidió con la postura del gremio camionero, que ratificó un reclamo de recomposición para los trabajadores de la actividad del 33 por ciento para el primer semestre.



Además de Daer, Acuña, Sasia y Viviani, participaron en el encuentro en Sanidad, entre otros, Armando Cavalieri (comercio), Carlos Sueiro (aduana) y Sergio Romero (docentes).