El Rally Dakar 2027 podría tener una largada histórica en Europa antes de regresar a África después de dos décadas. La ciudad de Faro, ubicada en el sur de Portugal, aparece como una de las principales candidatas para recibir el inicio de la competencia, que posteriormente se trasladaría a Marruecos.

La posibilidad tomó fuerza luego de que Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora del Dakar, confirmara que la edición 2027 no se disputará en Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente. La decisión fue anunciada el 25 de octubre, aunque el nuevo recorrido todavía no recibió aprobación oficial.

Según información publicada por medios especializados, Faro y sus alrededores albergarían las verificaciones técnicas y administrativas, la ceremonia de largada y el prólogo. Esta última prueba consistiría en un tramo cronometrado de aproximadamente 20 a 30 kilómetros.

El calendario preliminar contempla un comienzo alrededor del 8 de enero, seguido por el traslado de la caravana hacia Marruecos, donde se disputarían las etapas principales.

Faro, el lugar que gana fuerza para recibir al Dakar

La elección de Portugal permitiría recuperar una de las características históricas de la competencia: comenzar en Europa y atravesar posteriormente territorio africano.

En particular, las negociaciones apuntan a la región del Algarve, donde se encuentran Faro y Loulé. El Estadio del Algarve aparece entre los posibles espacios para instalar las actividades previas.

Una de las alternativas en estudio contempla trasladar los vehículos en ferry hasta Marruecos, con un recorrido que podría extenderse hasta Marrakech.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, la 49ª edición tendría 12 etapas y aproximadamente 4.500 kilómetros cronometrados. Las fechas tentativas ubican el desarrollo principal de la carrera entre el 9 y el 22 de enero.

Sin embargo, tanto las ciudades como las distancias y el cronograma definitivo permanecen sujetos a confirmación.

Por qué el Dakar abandonó Arabia Saudita

La modificación responde a la situación de seguridad en Medio Oriente, que llevó a los organizadores a buscar una alternativa para garantizar el desarrollo de la competencia.

ASO confirmó que la decisión fue acordada con las autoridades deportivas sauditas y que se trata de un cambio excepcional.

El acuerdo contempla que Arabia Saudita vuelva a recibir el Dakar en 2028, cuando se celebrará la 50ª edición del rally.

Mientras tanto, Marruecos aparece como la principal alternativa por su experiencia organizando competencias internacionales de rally raid y por contar con terrenos adecuados para este tipo de pruebas.

Un regreso a África después de dos décadas

La posibilidad de volver al continente africano tiene un significado especial para el Dakar.

La competencia nació en 1978 con un recorrido que unía París con Dakar, capital de Senegal. Durante décadas, los desiertos africanos fueron el escenario principal de una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial.

La última edición disputada en África fue en 2007. Tras la cancelación de 2008 por amenazas de seguridad, la carrera se trasladó a Sudamérica en 2009 y permaneció en la región hasta 2019.

Argentina fue una de las principales sedes durante esa etapa y recibió numerosas largadas, llegadas y jornadas de competencia.

En 2020 comenzó el ciclo de Arabia Saudita, que ahora quedará interrumpido durante una temporada.

Si se confirma la alternativa de Portugal y Marruecos, el Dakar recuperará en enero de 2027 parte de su formato original, con una largada europea y el desafío de atravesar nuevamente los caminos del norte de África.