Dalma contra Messi: "Si no mete dos goles a Inglaterra será uno más"

Dalma Maradona desmintió categóricamente una supuesta declaración que se volvió viral en las plataformas digitales mientras la Selección Argentina se prepara para las semifinales del Mundial 2026.

La publicación de Facebook le adjudicaba una comparación despectiva entre Lionel Messi y su padre al afirmar que "Si Messi le mete dos goles a Inglaterra como lo hizo mi papá, recién será el mejor, mientras tanto es uno más". La actriz negó de forma tajante estas palabras a través de sus historias de Instagram y aclaró que no utiliza la red social donde se originó el posteo.

Con un mensaje directo, la hija de Diego Maradona expresó que "Qué paj... la gente que está tan al pedo para hacer fake news. Jamás dije esto, no tengo Facebook y realmente no sé de dónde sacaron esta frase y con qué fin".

La artista aprovechó el espacio para reafirmar su apoyo al actual capitán del equipo nacional y manifestó "¡Aguante Leo y aguante Argentina! Contra todos". En su descargo, también cuestionó el rol de quienes replicaron el contenido sin verificar su origen y señaló que "El problema de mi historia anterior son los periodistas y las personas que se suben a una fake news".

Según su visión, este tipo de maniobras buscan generar conflictos innecesarios con su familia y se refirió a los responsables como "Odiadores seriales, siempre necesitando una excusa berreta para hablar mal de mi apellido. Nunca lo van a lograr".

Para finalizar, la joven recordó el vínculo de respeto que unía a su padre con el actual delantero. Ella resaltó que el propio exfutbolista ya había vaticinado el éxito del jugador y concluyó que "Ya tiene un video donde mi papá le dice a Leo que va a ser el mejor del mundo. No inventen, no busquen donde no hay".