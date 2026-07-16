Dalma Maradona a Diego tras la clasificación de Argentina: "Estabas ahí"

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tuvo un condimento especial en las tribunas de Atlanta. Ante 68.239 espectadores, el conjunto nacional revirtió un marcador adverso frente a Inglaterra para imponerse por dos a uno.

El encuentro, que tuvo a Anthony Gordon como autor del gol inglés a los 10 minutos del segundo tiempo, cambió su rumbo sobre el final. Lionel Messi asistió a Enzo Fernández para el empate a los 85 minutos y luego a Lautaro Martínez, quien de cabeza sentenció la victoria en el segundo minuto del tiempo añadido.

Entre los presentes se encontraba Dalma Maradona, quien vivió la jornada junto a los campeones mundiales Ricardo Giusti y Carlos Tapia. A través de sus redes sociales, la hija del histórico capitán compartió imágenes del festejo y una serie de textos dirigidos a su padre.

En una de sus publicaciones, la joven expresó que "y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros!" al referirse a la intensidad del juego.

La emoción de la mediática comenzó mucho antes del pitazo final. Al recordar a Diego Maradona, ella manifestó que "y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!".

También hizo alusión al impacto que genera la figura del astro en el público actual al señalar que "no entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos!".

Durante el evento, Dalma vistió una prenda en honor a la gesta de 1986 y resaltó el desempeño del plantel actual. Sobre esto, escribió que "y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste ! Que orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses!".

En su despedida, hizo mención a la compañía de los amigos de su padre y afirmó que "igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!".

Tras esta histórica semifinal, la delegación albiceleste se prepara para enfrentar a España el próximo domingo 19 de julio. El duelo definitivo por el título se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo monarca del fútbol mundial, en un certamen que por primera vez cuenta con 48 equipos participantes.