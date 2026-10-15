Dalma Maradona contra Jana: "De mala leche y traicionera no se vuelve"

Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Jana Maradona volvieron a quedar en el centro de la escena tras un tenso giro en los alegatos. En el marco de la etapa decisiva de la causa, la querella representada por la joven solicitó liberar de culpa a Carlos Díaz. Esta postura marcó una fuerte fractura en el frente unido que buscaba condenar al entorno del exfutbolista. La decisión desató el enojo de sus familiares, quienes consideraban que el profesional de la salud mental actuaba en sintonía con los intereses de Matías Morla y resultaba imputable en los hechos.

El acuerdo previo entre los allegados contemplaba una estrategia conjunta para señalar la responsabilidad de los médicos involucrados, entre ellos Agustina Cosachov y Leopoldo Luque. Sin embargo, la sorpresiva petición durante las audiencias generó duras críticas por parte de la actora. "Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire", expresó a través de sus plataformas digitales para cuestionar el planteo.

Las recriminaciones continuaron al recordar cómo el profesional restringía el contacto con el astro deportivo en sus últimos momentos. "Jana pide absolver a la persona nos dijo que teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte del tratamiento, el que tenía miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque pensaron un plan para que la culpa de ellos sea nuestra", manifestó con indignación. Además, resaltó que el profesional intervenía en las decisiones sobre el suministro de los medicamentos.

La relación familiar entre las partes siempre estuvo marcada por la distancia, dado que la joven comenzó el vínculo con su padre cuando ya tenía 18 años. Aunque el fallecimiento del deportista originó un acercamiento temporal para afrontar las acciones judiciales, las recientes intervenciones letradas rompieron esa tregua. "Blanqueá de qué lado estás así es todo más fácil. De ser mala leche y traicionera no se vuelve", sentenció de forma contundente en sus declaraciones.

En su descargo final, se remarcó que la petición coincide con la postura del patrocinio letrado de las hermanas del Diez, lo cual aumentó las sospechas sobre la influencia del entorno anterior. "De sorpresa y sin aviso previo, cegándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. De eso no se vuelve", concluyó para cerrar su mensaje sobre el quiebre definitivo.