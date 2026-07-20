La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España dejó un profundo sentimiento de orgullo entre los hinchas. En ese clima de emoción, Dalma Maradona publicó un sentido mensaje dedicado a Lionel Messi y a todo el plantel, un posteo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La hija de Diego Maradona utilizó sus historias de Instagram para expresar el reconocimiento que, según muchos usuarios, representó el sentir de millones de argentinos tras la campaña del equipo de Lionel Scaloni.

"Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo", escribió Dalma junto a una imagen de Messi, en un mensaje cargado de admiración hacia el capitán de la Selección Argentina.

Dalma publicó un mensaje emotivo a Messi.

Un agradecimiento para todo el plantel

Además del reconocimiento al rosarino, Dalma extendió su agradecimiento a todos los integrantes de la delegación albiceleste, incluidos los miembros del cuerpo técnico y quienes trabajan detrás de escena.

"Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final", expresó.

La hija de Diego compartió un mensaje de agradecimiento a la selección argentina

Sus palabras generaron una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el mensaje y coincidieron en destacar la entrega del equipo a lo largo del torneo, más allá de la derrota en la final.

También recordó el gesto por Malvinas

Dalma también hizo referencia a uno de los momentos más significativos del recorrido de la Selección Argentina en el Mundial: el gesto del plantel durante el partido frente a Inglaterra en respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El mensaje de Dalma Maradona resumió el sentir argentino.

Para muchos seguidores, ese episodio tuvo un fuerte valor simbólico y fue otro de los motivos por los que la hija de Diego decidió destacar el compromiso del grupo dentro y fuera de la cancha.

El mensaje cerró con una frase que se multiplicó entre los hinchas argentinos en las horas posteriores a la final: "Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final".